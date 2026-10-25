Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 12:30

Pro Vercelli-Ospitaletto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Pro Vercelli-Ospitaletto con una VPN

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Pro Vercelli-Ospitaletto: data e orario

Pro Vercelli e Ospitaletto si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che racconta due stagioni agli antipodi. I piemontesi cercano punti salvezza, mentre i lombardi puntano a consolidare una posizione di vertice.

Il Pro Vercelli arriva a questo appuntamento in un momento difficile. Tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, tra cui un pesante 0-5 subito contro il Lecco alla giornata precedente, hanno messo pressione sulla panchina bianca.

L'Ospitaletto, al contrario, viaggia con fiducia. La vittoria esterna contro il Treviso per 1-0 nell'ultimo turno ha confermato la solidità di un gruppo capace di portare risultati anche lontano dalle mura amiche.

I lombardi occupano la quinta posizione in classifica e restano tra le squadre più in forma del girone. Per il Pro Vercelli, invece, ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.

La partita si gioca su un campo che per il Pro Vercelli deve tornare a essere un fortino. Le ultime settimane hanno mostrato una squadra in difficoltà, e il confronto con un avversario di livello superiore in classifica rende l'impegno ancora più impegnativo.

Per seguire la gara in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Pro Vercelli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Ospitaletto la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Pro Vercelli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I piemontesi hanno battuto l'AC Carpi per 2-0, ma hanno poi perso contro Union Brescia per 0-2 e subito un pesante 0-5 dal Lecco nell'ultimo turno. Il pareggio è arrivato contro la Giana Erminio per 1-1. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite dodici, un dato che riflette le difficoltà difensive del periodo.

L'Ospitaletto presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I lombardi hanno perso contro la Pergolettese per 2-3 nell'ultima gara, ma in precedenza avevano battuto il Treviso per 1-0 in trasferta e il Novara per 2-0. Il pareggio è arrivato contro il Renate per 1-1. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

Nell'ultimo scontro diretto, disputato nella stagione in corso, l'Ospitaletto ha avuto la meglio sul Pro Vercelli vincendo per 2-0 in casa propria nel dicembre 2025. In precedenza, nel confronto di aprile 2026, è stato il Pro Vercelli a imporsi tra le mura amiche per 1-0. Il bilancio nei due precedenti disponibili è dunque in parità, con una vittoria per parte.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, il Pro Vercelli occupa la diciassettesima posizione, una collocazione che lo avvicina alla zona più delicata della classifica. L'Ospitaletto è invece quinto, in piena corsa per le posizioni che contano.





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