Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoPro Vercelli
team-logoOspitaletto
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Pro Vercelli-Ospitaletto in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Pro Vercelli vs Ospitaletto
Pro Vercelli
Ospitaletto
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Pro Vercelli e Ospitaletto: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 11

Pro Vercelli-Ospitaletto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Pro Vercelli-Ospitaletto con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Pro Vercelli-Ospitaletto: data e orario

Pro Vercelli e Ospitaletto si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che racconta due stagioni agli antipodi. I piemontesi cercano punti salvezza, mentre i lombardi puntano a consolidare una posizione di vertice.

Il Pro Vercelli arriva a questo appuntamento in un momento difficile. Tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, tra cui un pesante 0-5 subito contro il Lecco alla giornata precedente, hanno messo pressione sulla panchina bianca.

L'Ospitaletto, al contrario, viaggia con fiducia. La vittoria esterna contro il Treviso per 1-0 nell'ultimo turno ha confermato la solidità di un gruppo capace di portare risultati anche lontano dalle mura amiche.

I lombardi occupano la quinta posizione in classifica e restano tra le squadre più in forma del girone. Per il Pro Vercelli, invece, ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.

La partita si gioca su un campo che per il Pro Vercelli deve tornare a essere un fortino. Le ultime settimane hanno mostrato una squadra in difficoltà, e il confronto con un avversario di livello superiore in classifica rende l'impegno ancora più impegnativo.

Per seguire la gara in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Pro Vercelli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte dell'Ospitaletto la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

PRO

PRO - Forma

TRE
S4-0
GIA
D1-1
CAP
V2-0
BRE
S2-0
LEC
S0-5
Gol segnato (subito)
3/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
OSP

OSP - Forma

CIT
S0-1
NOV
V0-2
REN
D1-1
TRE
V0-1
PGT
S2-3
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Pro Vercelli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I piemontesi hanno battuto l'AC Carpi per 2-0, ma hanno poi perso contro Union Brescia per 0-2 e subito un pesante 0-5 dal Lecco nell'ultimo turno. Il pareggio è arrivato contro la Giana Erminio per 1-1. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite dodici, un dato che riflette le difficoltà difensive del periodo.

L'Ospitaletto presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I lombardi hanno perso contro la Pergolettese per 2-3 nell'ultima gara, ma in precedenza avevano battuto il Treviso per 1-0 in trasferta e il Novara per 2-0. Il pareggio è arrivato contro il Renate per 1-1. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

Pro VercelliPareggioOspitaletto
1
0
1
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
1
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
0
FIN
Serie C
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
2
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

Nell'ultimo scontro diretto, disputato nella stagione in corso, l'Ospitaletto ha avuto la meglio sul Pro Vercelli vincendo per 2-0 in casa propria nel dicembre 2025. In precedenza, nel confronto di aprile 2026, è stato il Pro Vercelli a imporsi tra le mura amiche per 1-0. Il bilancio nei due precedenti disponibili è dunque in parità, con una vittoria per parte.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
11902186+1227
S
V
V
S
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
11641199+1022
V
S
V
D
D
3
TrentoTrentoTRE
10550155+1020
V
V
D
D
V
4
TrevisoTrevisoTRE
11542128+419
V
V
S
D
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
10532179+818
S
V
D
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
105231411+317
S
V
D
V
V
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
113621817+115
S
V
D
D
D
8
PergolettesePergolettesePGT
1035288014
V
V
D
D
D
9
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
10
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
103431615+113
D
S
V
D
V
11
DesenzanoDesenzanoDES
10343911-213
S
V
V
D
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
13
AC CarpiAC CarpiCAP
113351621-512
V
V
S
S
S
14
NovaraNovaraNOV
102441014-410
D
S
V
S
D
15
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
102441016-610
V
D
S
D
S
16
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
11245814-610
S
S
S
S
D
17
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
18
Giana ErminioGiana ErminioGIA
101541013-38
V
D
D
D
D
19
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
20
RenateRenateREN
10046916-74
S
D
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, il Pro Vercelli occupa la diciassettesima posizione, una collocazione che lo avvicina alla zona più delicata della classifica. L'Ospitaletto è invece quinto, in piena corsa per le posizioni che contano.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google