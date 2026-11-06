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Serie C
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Dove vedere Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie C
Pro Vercelli vs Dolomiti Bellunesi
Pro Vercelli
Dolomiti Bellunesi

Come vedere la partita di Serie C tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

La partita tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Pro Vercelli ospita il Dolomiti Bellunesi nel Girone A di Serie C, uno scontro diretto tra due squadre che cercano punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

I piemontesi arrivano all'appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. Dopo la pesante sconfitta per 0-5 contro il Lecco e il ko per 2-0 contro l'Union Brescia, il Pro Vercelli ha risposto con una vittoria per 2-1 sull'Ospitaletto, prima di pareggiare 1-1 contro la Juventus Next Gen nell'ultimo turno.

Un segnale di ripresa parziale, ma la classifica non lascia spazio a distrazioni. Quattordicesimi nel girone, i vercellesi devono trovare continuità per non scivolare verso posizioni più pericolose.

Il Dolomiti Bellunesi attraversa invece un momento di crisi profonda. I bellunesi hanno perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, incassando 12 reti e segnandone soltanto 5. L'ultima sconfitta, per 0-4 contro il Lecco, racconta di una squadra in difficoltà su tutti i fronti.

Con il diciottesimo posto in classifica, la formazione ospite ha un disperato bisogno di invertire la rotta. Ogni punto perso rischia di rendere la situazione ancora più complicata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Pro Vercelli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Dolomiti Bellunesi la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili o ballottaggi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

PRO

PRO - Forma

CAP
V2-0
BRE
S2-0
LEC
S0-5
OSP
V2-1
JNG
D1-1
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
DBE

DBE - Forma

NOV
S1-2
DES
S2-0
TRE
S0-3
TRE
S2-1
LEC
S0-4
Gol segnato (subito)
2/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I piemontesi hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus Next Gen nell'uscita più recente, dopo aver battuto l'Ospitaletto per 2-1. Nel periodo, la squadra ha subito anche il pesante 0-5 contro il Lecco. Nelle cinque gare il Pro Vercelli ha segnato 7 reti e ne ha incassate 9.

Il Dolomiti Bellunesi arriva a questa partita con cinque sconfitte consecutive. L'ultima è stata la pesante sconfitta per 0-4 contro il Lecco, preceduta dal ko per 2-1 contro il Treviso. In precedenza, i bellunesi avevano perso 0-3 contro il Trento e 2-0 contro il Desenzano. Nelle ultime cinque gare la squadra ha segnato 5 reti e ne ha subite 12.

Precedenti

Testa a testa

Pro VercelliPareggioDolomiti Bellunesi
2
0
0
Serie C
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
1
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
2
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
4
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
0
FIN
6Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nell'ultimo scontro diretto, disputato nel febbraio 2026 in Serie C, il Pro Vercelli si impose per 2-1 in casa del Dolomiti Bellunesi. Nel precedente del settembre 2025, sempre in Serie C, fu il Pro Vercelli a vincere con un netto 4-0 tra le proprie mura. Nei due precedenti disponibili, i piemontesi hanno sempre avuto la meglio, segnando 6 reti e subendone soltanto 1.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
12741239+1425
V
V
S
V
D
3
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
126331712+521
D
V
S
V
D
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
10
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
123451317-413
D
S
S
D
V
12
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
13
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
123451120-913
D
V
S
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
18
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
12246818-1010
S
S
S
S
S
19
RenateRenateREN
121561416-28
V
D
S
D
D
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Pro Vercelli occupa la quattordicesima posizione, mentre il Dolomiti Bellunesi si trova al diciottesimo posto.

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