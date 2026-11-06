Dove vedere Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 08:30

La partita tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Pro Vercelli ospita il Dolomiti Bellunesi nel Girone A di Serie C, uno scontro diretto tra due squadre che cercano punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

I piemontesi arrivano all'appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. Dopo la pesante sconfitta per 0-5 contro il Lecco e il ko per 2-0 contro l'Union Brescia, il Pro Vercelli ha risposto con una vittoria per 2-1 sull'Ospitaletto, prima di pareggiare 1-1 contro la Juventus Next Gen nell'ultimo turno.

Un segnale di ripresa parziale, ma la classifica non lascia spazio a distrazioni. Quattordicesimi nel girone, i vercellesi devono trovare continuità per non scivolare verso posizioni più pericolose.

Il Dolomiti Bellunesi attraversa invece un momento di crisi profonda. I bellunesi hanno perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, incassando 12 reti e segnandone soltanto 5. L'ultima sconfitta, per 0-4 contro il Lecco, racconta di una squadra in difficoltà su tutti i fronti.

Con il diciottesimo posto in classifica, la formazione ospite ha un disperato bisogno di invertire la rotta. Ogni punto perso rischia di rendere la situazione ancora più complicata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Pro Vercelli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Dolomiti Bellunesi la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili o ballottaggi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I piemontesi hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus Next Gen nell'uscita più recente, dopo aver battuto l'Ospitaletto per 2-1. Nel periodo, la squadra ha subito anche il pesante 0-5 contro il Lecco. Nelle cinque gare il Pro Vercelli ha segnato 7 reti e ne ha incassate 9.

Il Dolomiti Bellunesi arriva a questa partita con cinque sconfitte consecutive. L'ultima è stata la pesante sconfitta per 0-4 contro il Lecco, preceduta dal ko per 2-1 contro il Treviso. In precedenza, i bellunesi avevano perso 0-3 contro il Trento e 2-0 contro il Desenzano. Nelle ultime cinque gare la squadra ha segnato 5 reti e ne ha subite 12.

Precedenti

Nell'ultimo scontro diretto, disputato nel febbraio 2026 in Serie C, il Pro Vercelli si impose per 2-1 in casa del Dolomiti Bellunesi. Nel precedente del settembre 2025, sempre in Serie C, fu il Pro Vercelli a vincere con un netto 4-0 tra le proprie mura. Nei due precedenti disponibili, i piemontesi hanno sempre avuto la meglio, segnando 6 reti e subendone soltanto 1.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Pro Vercelli occupa la quattordicesima posizione, mentre il Dolomiti Bellunesi si trova al diciottesimo posto.