Dove vedere Portogallo-Spagna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Portogallo-Spagna sarà trasmessa in Italia su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, accessibile gratuitamente. La partita è disponibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

Come vedere Portogallo-Spagna con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Portogallo-Spagna: data e orario

Portogallo e Spagna si affrontano agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. Il derby iberico torna in scena sul palcoscenico più grande del calcio mondiale, con un posto nei quarti di finale in palio.

Il Portogallo ha superato la fase a gironi senza straordinaria brillantezza, raccogliendo due pareggi e due vittorie nelle prime quattro uscite. La qualificazione agli ottavi è arrivata con un soffio di drammaticità: un gol al 94° minuto di Gonçalo Ramos ha eliminato la Croazia per 2-1, in una partita segnata da quattro gol annullati e da un episodio VAR che ha scatenato reazioni accese in tutto il mondo del calcio.

La Spagna, al contrario, si è presentata a questo appuntamento con la solidità di una squadra che non ha ancora subito un gol nel torneo. Luis de la Fuente ha guidato La Roja nel girone con una vittoria per 4-0 sull'Arabia Saudita, un successo per 1-0 contro l'Uruguay e un pareggio a sorpresa contro Capo Verde 0-0. Nei sedicesimi di finale, la Spagna ha liquidato l'Austria con un netto 3-0.

Al centro dell'attenzione c'è inevitabilmente Cristiano Ronaldo. A 41 anni, il fuoriclasse dell'Al-Nassr affronta quella che potrebbe essere la sua ultima grande sfida in un Mondiale. Il portiere spagnolo Unai Simón ha riconosciuto pubblicamente che l'istinto del gol di Ronaldo rimane intatto, nonostante il tempo che passa. La questione se il tecnico Roberto Martinez lo schiererà dal primo minuto o punterà su Gonçalo Ramos resta aperta, dopo le prodezze del neo-centravanti del Milan contro la Croazia.

Per la Spagna, Mikel Oyarzabal si conferma uomo dei momenti decisivi: il suo contributo diretto a cinque degli otto gol segnati dalla Roja in questo torneo racconta di un giocatore in stato di grazia. Lamine Yamal, gestito con cautela nelle prime uscite, ha disputato 85 minuti contro l'Austria, segnale incoraggiante per De La Fuente in vista di questa sfida.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere la partita in TV e in streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Roberto Martinez dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Diogo Costa in porta, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes nella linea difensiva. A centrocampo spazio al trio Joao Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, con Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo a comporre il tridente offensivo. Non risultano infortuni o squalifiche nel gruppo portoghese al momento.

Luis de la Fuente risponde con il suo 4-3-3 di riferimento: Unai Simón tra i pali, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella in difesa, Rodri, Pedri e Alejandro Baena a centrocampo, con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Dani Olmo nel reparto offensivo. Anche per la Spagna non sono segnalati indisponibili nella rosa attuale, anche se la situazione di Nico Williams e Yeremy Pino non è stata ancora confermata ufficialmente per questa gara. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate. L'ultimo risultato è il 2-1 sulla Croazia ai sedicesimi di finale, con il gol decisivo firmato nel recupero. In precedenza, la selezione lusitana aveva travolto l'Uzbekistan per 5-0 nel girone, pur alternando quel successo netto con due pareggi per 0-0 contro la Colombia e 1-1 contro il Congo. Complessivamente, il Portogallo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3 nelle ultime cinque uscite.

La Spagna presenta un percorso più lineare: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è il 3-0 sull'Austria, preceduta dal successo per 1-0 sull'Uruguay e dal 4-0 sull'Arabia Saudita. L'unico neo è il pareggio a reti bianche contro Capo Verde nella fase a gironi. La Roja non ha subito gol nelle ultime quattro partite, con un totale di 8 reti segnate e 0 subite in quel lasso di tempo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale all'8 giugno 2025, quando Portogallo e Spagna si divisero la posta in pareggio per 2-2 in UEFA Nations League A. Prima di quel match, la Spagna aveva vinto 1-0 a Lisbona nel settembre 2022, mentre il confronto di giugno 2022 a Siviglia era terminato 1-1. Negli ultimi cinque precedenti, il bilancio è di una vittoria per parte e tre pareggi, a conferma di quanto equilibrata sia questa rivalità sul campo.

Classifica





La Spagna ha chiuso al primo posto nel Girone H, mentre il Portogallo ha terminato secondo nel Girone K.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







