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UEFA Nations League A
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Portogallo-Norvegia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di UEFA Nations League tra Portogallo e Norvegia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 4
Estadio do Dragao

Portogallo vs Norvegia è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

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Portogallo-Norvegia: domenica 4 ottobre ore 20:45

Il Portogallo ospita la Norvegia all'Estadio do Dragao di Porto in una sfida di UEFA Nations League che arriva in un momento di grande fermento attorno alla Seleção.

Jorge Jesus guida una squadra in forma straordinaria: tre vittorie consecutive nel girone, compreso il 4-2 in casa della Danimarca nell'ultima giornata. La squadra portoghese ha dimostrato solidità e cinismo sotto porta, con Bruno Fernandes protagonista assoluto contro i danesi dopo aver saltato la gara precedente per infortunio.

L'ambiente attorno al Portogallo, però, non è privo di tensioni. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale in modo clamoroso, scatenando un caso mediatico che Jesus ha cercato di ridimensionare parlando di gruppo unito. Rafael Leao ha indossato la mitica maglia numero 7, mentre Goncalo Ramos ha dichiarato che la partenza del veterano non ha disturbato la squadra.

La Norvegia arriva in Portogallo dopo un percorso altalenante: la vittoria all'esordio contro la Danimarca per 3-2 è stata seguita dalla sconfitta per 2-1 contro i portoghesi e, nell'ultima uscita, dal ko per 2-1 contro il Galles a Cardiff, dove i nordici hanno terminato anche in dieci uomini. Staale Solbakken dovrà fare i conti con una difesa che non riesce a trovare continuità.

Una vittoria portoghese consoliderebbe il primato nel girone e metterebbe ulteriore pressione sulle avversarie. Per la Norvegia, invece, portare punti dal Portogallo sarebbe fondamentale per restare in corsa per un posto tra le prime due.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Portogallo vs Norvegia in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

POR

POR - Forma

CRO
V2-1
SPA
S0-1
GAL
V1-0
NOR
V1-2
DAN
V2-4
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NOR

NOR - Forma

BRA
V1-2
ING
S1-2
DAN
V3-2
POR
S1-2
GAL
S2-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Portogallo arriva a questa sfida con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I lusitani hanno vinto le ultime tre di fila in Nations League: dopo il 2-1 alla Norvegia e l'1-0 sul Galles, hanno chiuso con un netto 4-2 in casa della Danimarca. L'unica battuta d'arresto nel periodo è arrivata contro la Spagna ai Mondiali.

La Norvegia ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il successo più recente risale alla prima giornata di Nations League, il 3-2 sulla Danimarca, ma da allora sono arrivate due sconfitte consecutive, inclusa la più recente per 2-1 contro il Galles. I norvegesi non sono riusciti a tenere la porta inviolata in nessuna delle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

PortogalloPareggioNorvegia
4
0
1
UEFA Nations League A
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
Portogallo badge
Portogallo
POR
2
FIN
Amichevoli
Portogallo badge
Portogallo
POR
3
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
FIN
European Championship Qualification
Portogallo badge
Portogallo
POR
1
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
FIN
European Championship Qualification
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
Portogallo badge
Portogallo
POR
0
FIN
Amichevoli
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
Portogallo badge
Portogallo
POR
1
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra le due nazionali si è disputato il 27 settembre 2026 in Nations League A, con il Portogallo che si è imposto per 2-1 in casa della Norvegia. Guardando agli ultimi cinque precedenti registrati, il Portogallo conduce con quattro vittorie contro una della Norvegia, risalente al 2010. I portoghesi hanno segnato sette gol complessivi in questi confronti, contro i due dei norvegesi.

Classifica

Grp. 4

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PortogalloPortogalloPOR
330073+49
V
V
V
2
DanimarcaDanimarcaDAN
310267-13
S
V
S
3
NorvegiaNorvegiaNOR
310256-13
S
S
V
4
GallesGallesGAL
310224-23
V
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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