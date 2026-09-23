Dove vedere Portogallo-Galles in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

TBD Iscriviti!

Come vedere Portogallo-Galles con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Portogallo-Galles: giovedì 24 settembre ore 20:45

Il Portogallo ospita il Galles all'Estádio José Alvalade di Lisbona in una sfida valida per la UEFA Nations League. I padroni di casa, reduci da un'estate intensa al Mondiale, ritrovano il palcoscenico europeo con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato in precedenza.

Jorge Jesus guida per la prima volta il Portogallo in una gara ufficiale dopo aver annunciato la sua rosa di 25 giocatori, confermando Cristiano Ronaldo come capitano. Il nuovo tecnico ha già chiarito che le prestazioni conteranno più dei titoli: nessun posto è garantito, nemmeno per chi ha vinto cinque Palloni d'Oro.

Il Galles arriva a Lisbona in una fase di transizione. Craig Bellamy guida una squadra che non ha centrato la qualificazione al Mondiale 2026, eliminata nei playoff dalla Bosnia ed Erzegovina e la sconfitta per 2-1 contro la Romania nell'ultima uscita di giugno ha lasciato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva della nazionale gallese.

Brennan Johnson e Daniel James restano i riferimenti offensivi principali per Bellamy, mentre Ethan Ampadu è il fulcro del centrocampo. Il Galles cercherà di limitare i danni in un contesto che storicamente non gli è favorevole.

La Nations League rappresenta per entrambe le squadre il primo banco di prova serio dopo l'estate. Per il Portogallo è l'occasione di ripartire con ambizioni da protagonista; per il Galles, invece, è un'opportunità per ritrovare fiducia e compattezza. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Portogallo si affida alla guida di Jorge Jesus, che schiera una probabile formazione con Diogo Costa in porta, una difesa composta da Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, e un centrocampo con Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes. Pedro Neto, Joao Felix e Cristiano Ronaldo completano l'undici titolare previsto. Non si registrano assenze al momento, ma ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Il Galles di Craig Bellamy dovrebbe scendere in campo con Danny Ward tra i pali, protetto da Neco Williams, Ben Cabango, Rhys Norrington-Davies e Jay Dasilva. Jordan James e Ethan Ampadu agiranno in mediana, con Sorba Thomas, David Brooks e Daniel James sulla trequarti a supporto di Brennan Johnson. Anche per il Galles non si segnalano assenze al momento della pubblicazione.

Stato di forma

Il Portogallo ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, tutte disputate al Mondiale 2026, segnando sette reti e subendone tre. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale. In precedenza, la squadra aveva battuto la Croazia 2-1 agli ottavi e travolto l'Uzbekistan 5-0 nella fase a gironi.

Lato Galles, i risultati più recenti sono la sconfitta per 2-1 contro la Romania e il pareggio 1-1 contro il Ghana nelle amichevoli disputate a giugno. Tra i risultati di rilievo nelle ultime cinque spicca il 7-1 rifilato alla Macedonia del Nord nei playoff di qualificazione mondiale, ma la squadra ha poi mancato l'accesso al torneo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 6 luglio 2016, quando il Portogallo si impose 2-0 sul Galles nella semifinale di UEFA Euro 2016. L'unico altro incontro registrato vide ancora i lusitani prevalere, con un netto 3-0 in amichevole il 2 giugno 2000. Il bilancio complessivo dei precedenti disponibili sorride al Portogallo, che non ha mai perso contro il Galles nei dati a disposizione.

Classifica

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Danimarca DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norvegia NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portogallo POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Galles GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







