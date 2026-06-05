La partita tra Portogallo e Cile è trasmessa in Italia su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire la gara in diretta.

Come vedere Portogallo-Cile con una VPN

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Portogallo-Cile: data e orario

Il Portogallo affronta il Cile in un'amichevole internazionale, un test utile per entrambe le nazionali in vista degli impegni estivi. La Seleção das Quinas arriva a questo appuntamento con l'attenzione del calcio mondiale puntata su di loro, complice la presenza di Cristiano Ronaldo alla sua potenziale ultima avventura iridata.

Ronaldo, 41 anni, è stato convocato per i Mondiali 2026 e guida un gruppo che ha ambizioni concrete di arrivare fino in fondo al torneo nordamericano. L'ex Manchester United e Real Madrid ha trasformato il suo gioco nel corso degli anni, come ha sottolineato il preparatore dei portieri della nazionale Ricardo: il portoghese non è più il dribblomane esplosivo di un tempo, ma resta un attaccante letale e pericoloso in ogni momento della partita.

Ruben Dias ha parlato della motivazione che attraversa l'intero gruppo: vincere il Mondiale sarebbe il coronamento di una carriera straordinaria per il loro capitano, e quella spinta collettiva si sente in ogni allenamento e in ogni partita.

Il Cile si presenta con un bilancio recente altalenante. La nazionale sudamericana ha raccolto risultati positivi nelle ultime amichevoli, ma ha subito una sconfitta pesante contro la Nuova Zelanda nel match più recente. La squadra cilena cerca continuità di rendimento e questa sfida rappresenta un banco di prova contro un avversario di primo livello europeo.

Per il Portogallo, invece, l'amichevole contro il Cile è l'occasione per affinare i meccanismi di gioco prima del debutto mondiale nel Gruppo K contro la Repubblica Democratica del Congo il 17 giugno.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni





Stato di forma

Il Portogallo arriva a questa amichevole con un rendimento recente di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La Seleção ha chiuso la sua ultima uscita con una vittoria per 2-0 contro gli USA in amichevole il 31 marzo 2026, mentre in precedenza aveva pareggiato 0-0 con il Messico. Nelle qualificazioni mondiali UEFA, il Portogallo aveva battuto l'Armenia 9-1, ma aveva perso 2-0 contro l'Irlanda e pareggiato 2-2 con l'Ungheria: in cinque partite ha segnato 13 gol e ne ha subiti 5.

Il Cile ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La nazionale sudamericana ha perso 4-1 contro la Nuova Zelanda il 30 marzo 2026, il risultato più recente disponibile, ma aveva battuto Capo Verde 4-2 pochi giorni prima. Il Cile ha vinto due volte contro il Perù (entrambe 2-1) e ha battuto la Russia 2-0 in trasferta: cinque partite in cui ha segnato 11 gol e ne ha incassati 8.

Precedenti

POR Ultima partita CHI 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Portogallo 1 - 1 Cile 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Nei dati disponibili, Portogallo e Cile si sono affrontati una sola volta: il 26 marzo 2011 in amichevole, con il match terminato 1-1. Non ci sono ulteriori precedenti registrati tra le due nazionali nel dataset fornito.

Classifica









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