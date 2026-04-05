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Claudio D'Amato

Dove vedere Pisa-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Pisa vs Torino
Pisa
Torino

La trentunesima giornata di Serie A, nel giorno di Pasqua, prevede anche Pisa-Torino: le info su formazioni, canale tv e diretta streaming.

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Il Pisa, con speranze ormai flebili di restare in Serie A, nella trentunesima giornata riceve la visita di un Torino che invece vanta un discreto margine sulla zona retrocessione ma non può comunque dormire sonni tranquilli.

I toscani, prima della sosta, sono stati travolti a Como 'azzerando' di fatto il bel successo ottenuto contro il Cagliari, tornando così a perdere terreno dal quartultimo posto. Per quanto concerne i granata, la recente alternanza di vittorie e sconfitte colloca la squadra di D'Aversa nel limbo di chi avrà bisogno di ulteriori guizzi per evitare spiacevoli sorprese.

Di seguito tutto su Pisa-Toro, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Pisa-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Pisa-Torino sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv anche su DAZN.

In streaming, invece, la partita sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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Pisa-Torino: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Pisa-Torino si gioca domenica 5 aprile 2026, nel giorno di Pasqua, alle ore 18 alla Cetilar Arena di Pisa.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Pisa - Torino

PisaHome team crest

3-5-2

Formazione

3-4-1-2

Home team crestTOR
1
A. Semper
33
A. Calabresi
4
C
A. Caracciolo
5
S. Canestrelli
7
M. Leris
3
S. Angori
10
M. Tramoni
8
M. Hoejholt
20
M. Aebischer
9
H. Meister
32
S. Moreo
1
A. Paleari
23
S. Coco
77
E. Ebosse
44
A. Ismajli
10
C
N. Vlasic
4
M. Prati
16
M. Pedersen
33
R. Obrador
66
G. Gineitis
18
G. Simeone
17
S. Kulenovic

3-4-1-2

TORAway team crest

PIS
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

TOR
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Pisa-Torino

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Oscar Hiljemark

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Roberto D'Aversa 

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 3 partite

TOR

0

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

2

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica

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