Dove vedere Pisa-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il Pisa, con speranze ormai flebili di restare in Serie A, nella trentunesima giornata riceve la visita di un Torino che invece vanta un discreto margine sulla zona retrocessione ma non può comunque dormire sonni tranquilli.

I toscani, prima della sosta, sono stati travolti a Como 'azzerando' di fatto il bel successo ottenuto contro il Cagliari, tornando così a perdere terreno dal quartultimo posto. Per quanto concerne i granata, la recente alternanza di vittorie e sconfitte colloca la squadra di D'Aversa nel limbo di chi avrà bisogno di ulteriori guizzi per evitare spiacevoli sorprese.

Di seguito tutto su Pisa-Toro, incluse le info riguardanti canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Pisa-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Pisa-Torino sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv anche su DAZN.

In streaming, invece, la partita sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Torino: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

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Pisa-Torino si gioca domenica 5 aprile 2026, nel giorno di Pasqua, alle ore 18 alla Cetilar Arena di Pisa.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni ufficiali Pisa-Torino

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Roberto D'Aversa

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica