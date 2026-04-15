Dove vedere Pisa-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Genoa sempre più vicino al raggiungimento dell'obiettivo principe della salvezza: il 'Grifone' proverà a blindare il tutto nella trasferta in programma contro un Pisa quasi spacciato.

Toscani ultimi a quota 18 punti e sempre più vicini all'esito della mesta retrocessione in Serie B ad appena un anno da una promozione attesa da 34 anni.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Pisa-Genoa: formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Come guardare Pisa-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Pisa-Genoa sarà visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match disponibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming possibile anche su NOW tramite l'acquisto del 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Genoa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

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Pisa-Genoa si gioca domenica 19 aprile 2026 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Genoa Probabile formazione Panchina Allenatore O. Hiljemark Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi

Probabili formazioni Pisa-Genoa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hijlemark.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Masini, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica