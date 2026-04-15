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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Pisa-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Pisa vs Genoa
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Genoa

Il Genoa vuole blindare la salvezza contro un Pisa con l'acqua alla gola: dove seguire l'incontro di Serie A in tv e streaming.

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Genoa sempre più vicino al raggiungimento dell'obiettivo principe della salvezza: il 'Grifone' proverà a blindare il tutto nella trasferta in programma contro un Pisa quasi spacciato.

Toscani ultimi a quota 18 punti e sempre più vicini all'esito della mesta retrocessione in Serie B ad appena un anno da una promozione attesa da 34 anni.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Pisa-Genoa: formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Come guardare Pisa-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Pisa-Genoa sarà visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match disponibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming possibile anche su NOW tramite l'acquisto del 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Genoa: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Pisa-Genoa si gioca domenica 19 aprile 2026 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Genoa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Pisa-Genoa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hijlemark.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Masini, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 4 partite

GEN

0

Vittorie

3

Pareggi

1

Vittoria

3

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/4
Entrambe le squadre a segno
2/4

Classifica

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