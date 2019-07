Dove vedere Perugia-Roma in tv e streaming

Altra amichevole per la Roma, che al Curi sfida il Perugia di Oddo: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo aver superato agevolmente Tor Sapienza, Trastevere, Gubbio e Rieti, e con qualche patema la Ternana, la torna in campo per l'ennesima amichevole precampionato: la formazione di Paulo Fonseca sfida il di Massimo Oddo, squadra che anche nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie B.

Si tratterà dell'ultimo test contro formazioni minori dei campionati italiani per la Roma, che prima dell'inizio del nuovo campionato se la vedrà contro vari avversari di spessore internazionale: il sabato 3 agosto, l' Bilbao giovedì 8 agosto e infine nientemeno che il , all'Olimpico, domenica 11 agosto.

Il Perugia è invece reduce dall'ennesima pagina nera del calcio italiano: l'amichevole annullata sabato contro il Casarano, dopo che alcuni tifosi pugliesi sono stati aggrediti e inseguiti dai sostenitori avversari prima del calcio d'inizio.

La gara tra Perugia e Roma si giocherà in un Renato Curi che promette un gran colpo d'occhio. Il pubblico umbro ha voglia di grande calcio, se è vero che la manca ormai dal 2004, ma anche i tifosi romanisti sono curiosi di vedere nuovamente all'opera una formazione che, per il secondo anno consecutivo, rischia di presentarsi rivoluzionata ai nastri di partenza.

QUANDO SI GIOCA PERUGIA-ROMA

L'amichevole tra Perugia e Roma, terzultimo test per Zaniolo e compagni prima dell'inizio del nuovo campionato di Serie A, è in programma nella serata di mercoledì 31 luglio. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.30.

La gara tra la formazione di Massimo Oddo e quella di Paulo Fonseca si giocherà allo stadio Renato Curi, impianto di casa della formazione umbra, che ha una capienza massima di poco più di 23mila persone.

DOVE VEDERE PERUGIA-ROMA IN TV E STREAMING

Così come le precedenti amichevoli giocate dalla Roma, anche la sfida contro il Perugia sarà trasmessa da Roma Tv, il canale tematico del club giallorosso. L'emittente è visibile sul canale 213 di Sky ed è a disposizione gratuita di tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto Sport.

Perugia-Roma sarà visibile non soltanto in , ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti seguirla grazie al servizio gratuito SkyGo, disponibile attraverso vari dispositivi tra i quali il computer, lo smartphone e il tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-ROMA

Nel Perugia, Oddo punterà sul 4-3-2-1, con l'ex e Iemmello punta più avanzata: per sostenerlo si candidano Buonaiuto e il giovane Capone. Rosi, Moscati, Falasco e Di Chiara potrebbero formare la linea difensiva; Falzerano, Carraro e Dragomir quella di centrocampo.

Nella Roma dovrebbe toccare nuovamente a Schick, visto che Dzeko è alle prese da giorni con qualche fastidio muscolare: alle sue spalle sono pronti tre tra Under, Pastore, Perotti e Zaniolo. Titolari i neo acquisti Pau Lopez e Diawara. Al centro della difesa dovrebbe esserci Mancini.

PERUGIA (4-3-2-1): Leali; Rosi, Moscati, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello. All. Oddo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Perotti; Schick. All. Paulo Fonseca