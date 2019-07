Amichevole Perugia-Casarano, tifosi pugliesi aggrediti: gara annullata

La partita in programma a Pietralunga tra Perugia e Casarano non si è giocata. Il club pugliese: "Non c'erano più le condizioni ambientali".

Doveva essere la classica sgambata precampionato, tra la naturale fatica fisica e la voglia di mettere minuti nelle gambe e schemi nella testa. -Casarano, invece, non si è nemmeno giocata.

A spiegare il motivo attraverso il proprio sito ufficiale è stata la stessa società pugliese, che dopo aver vinto il campionato di Eccellenza si prepara a disputare la Serie D:

"L’amichevole Perugia-Casarano in programma oggi alle ore 17 a Pietralunga è stata annullata. Una decina di tifosi del Casarano, prima dell’inizio della gara, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da ultrà del Perugia dopo aver preso posto nell’unica tribuna dello stadio. Nel tentativo di spostarsi, sono stati inseguiti. A questo punto due dirigenti della Digos hanno accompagnato gli stessi tifosi sul pulmino con il quale erano arrivati, pregandoli di attendere gli eventi. I tifosi hanno invece preferito abbandonare l’impianto. Preso atto dell’accaduto, la società ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni ambientali per disputare la partita, seppur amichevole, nel rispetto dei propri tifosi e dei valori dello sport".

La decisione di non giocare è stata presa nonostante Perugia e Casarano fossero già scese in campo da una decina di minuti, pronte per il calcio d'inizio. Una volta capito che sulle tribune qualcosa non andava, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Il Perugia, nonostante la mancata disputa dell'amichevole contro il Casarano, ha comunque deciso di sfruttare ugualmente la presenza di pubblico organizzando un'altra sgambata in famiglia: la classica 'Perugia A-Perugia B', utile per stemperare gli animi dopo quanto accaduto poco prima.