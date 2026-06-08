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Come vedere Perù-Spagna con una VPN

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Perù-Spagna: data e orario

La Spagna fa visita al Perù all'Estadio Cuauhtémoc di Puebla in un'amichevole internazionale che rappresenta l'ultimo banco di prova per Luis de la Fuente prima dell'inizio della Coppa del Mondo 2026.

Per la Spagna si tratta di un appuntamento con un peso specifico preciso: affinare i meccanismi e consolidare le gerarchie in vista di un torneo che la vede tra le grandi favorite. Il commissario tecnico ha dimostrato di avere grande fiducia nel suo gruppo, e l'atmosfera nel ritiro spagnolo è quella di una squadra che sa di poter arrivare in fondo.

Il Perù, invece, è rimasto fuori dalla Coppa del Mondo 2026 dopo non aver superato le qualificazioni. Sotto la guida di Mano Menezes, la nazionale peruviana utilizza questa finestra internazionale per testare i propri limiti contro avversari di livello superiore.

La Spagna arriva a Puebla dopo il pareggio per 1-1 contro l'Iraq, un risultato che non ha scalfito le ambizioni della squadra ma che ha confermato la necessità di qualche aggiustamento prima del debutto mondiale. La rosa di De la Fuente è tra le più profonde del torneo, e questa partita offre ai giocatori meno utilizzati la possibilità di mettersi in mostra.

Il Perù ha mostrato segnali incoraggianti con la vittoria per 1-2 sull'Haiti la scorsa settimana, anche se i ko contro Senegal e Cile nel corso del ciclo hanno evidenziato una certa fragilità difensiva. La squadra cerca continuità che finora è mancata.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove seguire Perù-Spagna in diretta, con orario di calcio d'inizio, canale TV, streaming live, notizie sulle formazioni e molto altro.

Formazioni

Mano Menezes deve fare a meno di Alex Valera e Joao Grimaldo, entrambi indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare del Perù prevede Pedro Gallese in porta, con Renzo Garces, Alfonso Barco, Marcos Lopez e Oliver Sonne in difesa. A centrocampo spazio a Erick Noriega, Jairo Concha e Andre Carrillo, mentre Jairo Velez, Jhonny Vidales e Kenji Cabrera agiranno in attacco. Nessuna squalifica per i padroni di casa.

Per la Spagna, Lamine Yamal è inserito nella lista degli infortunati e non prenderà parte alla partita di Puebla. Luis de la Fuente dovrebbe affidarsi a David Raya tra i pali, con Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pedro Porro e Alejandro Grimaldo nel reparto arretrato. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Gavi, Dani Olmo e Martin Zubimendi, mentre Alejandro Baena, Ferran Torres e Borja Iglesias formeranno il tridente offensivo. Nessuna squalifica nemmeno per gli spagnoli. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Perù si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 sull'Haiti il 6 giugno, che ha interrotto una serie di due partite senza successi. In precedenza, la nazionale peruviana aveva pareggiato 2-2 con l'Honduras e perso 2-0 contro il Senegal. Nelle ultime cinque gare, il Perù ha segnato sette gol e ne ha subiti altrettanti, un dato che riflette una fase difensiva ancora incostante.

La Spagna nelle ultime cinque partite conta due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il pareggio per 1-1 contro l'Iraq il 4 giugno è il risultato più recente, preceduto da uno 0-0 con l'Egitto a marzo. Il successo più netto del periodo è la vittoria per 3-0 sulla Serbia, cui si aggiunge il 4-0 esterno in Georgia. Complessivamente, la Spagna ha realizzato dieci reti subendone quattro nelle ultime cinque partite.

Precedenti

PER Ultime 2 partite SPA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Spagna 2 - 1 Perù

Spagna 2 - 1 Perù 2 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Nei due precedenti registrati tra le due nazionali, la Spagna ha sempre avuto la meglio. L'incontro più recente risale al 31 maggio 2008, quando gli spagnoli si imposero 2-1 in casa in un'amichevole. Anche il confronto precedente, il 18 febbraio 2004, si concluse con lo stesso punteggio di 2-1 a favore della Spagna. Sommando i due incontri, la Spagna ha segnato quattro gol e ne ha subiti due.

Classifica









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