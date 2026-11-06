Dove vedere Pergolettese-Renate in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 11:30

Pergolettese-Renate è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Pergolettese e Renate si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che racconta due stagioni molto diverse. I gialloblu ospitano i nerazzurri in una gara che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, anche se per motivi opposti.

La Pergolettese arriva all'appuntamento reduce da un momento difficile. I gialloblu hanno perso l'ultima uscita per 3-2 contro l'AlbinoLeffe, un risultato che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. La squadra resta comunque in una posizione di classifica discreta e ha dimostrato carattere nel corso delle ultime settimane.

Il Renate, invece, attraversa una fase di grande difficoltà. I nerazzurri non riescono a trovare continuità e la classifica li vede pericolosamente vicini al fondo del girone. La pressione cresce e ogni partita diventa un banco di prova importante.

L'unico segnale positivo per il Renate arriva dall'ultima uscita: una vittoria per 5-0 contro l'AC Carpi che ha rimesso un po' di fiducia nell'ambiente. Un risultato netto, quasi inaspettato, che potrebbe segnare una svolta nel momento più delicato della stagione.

La Pergolettese, giocando in casa, parte con i favori del pronostico. Ma il calcio di Serie C riserva spesso sorprese, e un Renate che ha ritrovato il gol con tale abbondanza è avversario da non sottovalutare.

Di seguito tutte le informazioni per seguire Pergolettese-Renate in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Pergolettese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Renate la situazione è analoga: nessuna comunicazione ufficiale riguardo a indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione prevista. Ulteriori dettagli arriveranno più vicino alla partita.

Stato di forma

La Pergolettese presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro l'AlbinoLeffe, che ha interrotto una serie positiva. In precedenza i gialloblu avevano battuto il Lumezzane per 2-1 e vinto in trasferta contro l'Ospitaletto per 2-3. Nelle cinque gare considerate la Pergolettese ha segnato undici reti e ne ha concesse nove.

Il Renate ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I nerazzurri vengono dalla vittoria più recente, un netto 5-0 in trasferta contro l'AC Carpi. In precedenza la squadra aveva pareggiato per 0-0 contro l'AlbinoLeffe e perso per 2-1 contro la Juventus Next Gen. Nelle cinque partite il Renate ha segnato dieci reti e ne ha subite sei.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al gennaio 2026, quando il Renate ha battuto la Pergolettese per 2-1 in casa in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio è favorevole al Renate con tre vittorie contro una della Pergolettese, con un pareggio a completare il quadro. I nerazzurri hanno segnato dieci reti complessive contro le sei dei gialloblu in questi incroci.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa la decima posizione mentre il Renate si trova al diciannovesimo posto.