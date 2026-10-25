Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoPergolettese
team-logoLumezzane
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Pergolettese-Lumezzane in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Pergolettese vs Lumezzane
Pergolettese
Lumezzane
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Pergolettese e Lumezzane: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 11

Pergolettese-Lumezzane sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Pergolettese-Lumezzane con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Pergolettese-Lumezzane: data e orario

Pergolettese e Lumezzane si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti di forma molto diversi.

La Pergolettese arriva a questa partita con un vento favorevole: i gialloblu hanno battuto l'Ospitaletto per 3-2 nell'ultimo turno, una vittoria che ha interrotto una serie di pareggi e rilancia le ambizioni della squadra. Nelle ultime cinque gare di campionato, la Pergolettese ha collezionato due vittorie e tre pareggi, senza subire sconfitte in Serie C.

Il Lumezzane, invece, attraversa un periodo più complicato. I rossoblù hanno perso tre delle ultime cinque partite considerate, con una sola vittoria e un pareggio. La sconfitta per 3-1 contro l'AC Carpi nell'ultimo impegno di campionato ha accentuato le difficoltà di un gruppo che fatica a trovare continuità.

In classifica, la Pergolettese occupa l'ottava posizione nel Girone A, mentre il Lumezzane si trova al dodicesimo posto. Una differenza che racconta due realtà stagionali distinte e che conferisce a questa gara un peso specifico differente per le due panchine.

Nei precedenti tra le due squadre, il Lumezzane ha vinto l'ultimo scontro diretto disputato in casa della Pergolettese per 0-2 nel gennaio 2026, un risultato che gli ospiti vorranno replicare. La Pergolettese, però, ha dalla sua il momento e il fattore campo.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Pergolettese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Lumezzane la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

PGT

PGT - Forma

LEC
D0-0
TRE
D0-0
ARZ
D2-2
CAP
V2-1
OSP
V2-3
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LUM

LUM - Forma

FRC
S1-2
INT
S2-0
ALB
V3-2
JNG
D0-0
CAP
S3-1
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Pergolettese presenta un ruolino di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C, senza alcuna sconfitta in campionato. I gialloblu hanno battuto l'Ospitaletto per 3-2 nella gara più recente e in precedenza avevano superato l'AC Carpi per 2-1. Prima di queste due vittorie, la squadra aveva pareggiato consecutivamente contro Arzignano Valchiampo per 2-2, Trento e Lecco entrambi per 0-0. Nelle cinque partite la Pergolettese ha segnato sette reti e ne ha subite cinque.

Il Lumezzane ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare considerate. I rossoblù hanno perso per 3-1 contro l'AC Carpi nell'ultimo impegno di campionato, dopo aver pareggiato 0-0 contro la Juventus Next Gen. La vittoria più recente risale al 3-2 contro l'AlbinoLeffe. Nelle cinque partite la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

Testa a testa

PergolettesePareggioLumezzane
3
0
2
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
2
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
2
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
3
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
1
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
0
FIN
Serie C
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
0
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
2
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
1
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al gennaio 2026, quando il Lumezzane ha vinto in casa della Pergolettese per 0-2 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio è di due vittorie per la Pergolettese, due per il Lumezzane e un pareggio, con gli ospiti che hanno segnato otto reti complessive contro le sei dei gialloblu.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
11902186+1227
S
V
V
S
V
2
TrentoTrentoTRE
11650176+1123
V
V
V
D
D
3
Union BresciaUnion BresciaBRE
11641199+1022
V
S
V
D
D
4
TrevisoTrevisoTRE
11542128+419
V
V
S
D
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
10532179+818
S
V
D
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
105231411+317
S
V
D
V
V
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
113621817+115
S
V
D
D
D
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
113531615+114
D
D
S
V
D
9
PergolettesePergolettesePGT
1035288014
V
V
D
D
D
10
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
13
AC CarpiAC CarpiCAP
113351621-512
V
V
S
S
S
14
Giana ErminioGiana ErminioGIA
112541214-211
V
V
D
D
D
15
NovaraNovaraNOV
102441014-410
D
S
V
S
D
16
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
11245814-610
S
S
S
S
D
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
18
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
19
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
20
RenateRenateREN
11056916-75
D
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa l'ottava posizione mentre il Lumezzane si trova al dodicesimo posto.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google