Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 12:30

Pergolettese-Lumezzane sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Pergolettese-Lumezzane: data e orario

Pergolettese e Lumezzane si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti di forma molto diversi.

La Pergolettese arriva a questa partita con un vento favorevole: i gialloblu hanno battuto l'Ospitaletto per 3-2 nell'ultimo turno, una vittoria che ha interrotto una serie di pareggi e rilancia le ambizioni della squadra. Nelle ultime cinque gare di campionato, la Pergolettese ha collezionato due vittorie e tre pareggi, senza subire sconfitte in Serie C.

Il Lumezzane, invece, attraversa un periodo più complicato. I rossoblù hanno perso tre delle ultime cinque partite considerate, con una sola vittoria e un pareggio. La sconfitta per 3-1 contro l'AC Carpi nell'ultimo impegno di campionato ha accentuato le difficoltà di un gruppo che fatica a trovare continuità.

In classifica, la Pergolettese occupa l'ottava posizione nel Girone A, mentre il Lumezzane si trova al dodicesimo posto. Una differenza che racconta due realtà stagionali distinte e che conferisce a questa gara un peso specifico differente per le due panchine.

Nei precedenti tra le due squadre, il Lumezzane ha vinto l'ultimo scontro diretto disputato in casa della Pergolettese per 0-2 nel gennaio 2026, un risultato che gli ospiti vorranno replicare. La Pergolettese, però, ha dalla sua il momento e il fattore campo.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Pergolettese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Lumezzane la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

La Pergolettese presenta un ruolino di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C, senza alcuna sconfitta in campionato. I gialloblu hanno battuto l'Ospitaletto per 3-2 nella gara più recente e in precedenza avevano superato l'AC Carpi per 2-1. Prima di queste due vittorie, la squadra aveva pareggiato consecutivamente contro Arzignano Valchiampo per 2-2, Trento e Lecco entrambi per 0-0. Nelle cinque partite la Pergolettese ha segnato sette reti e ne ha subite cinque.

Il Lumezzane ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare considerate. I rossoblù hanno perso per 3-1 contro l'AC Carpi nell'ultimo impegno di campionato, dopo aver pareggiato 0-0 contro la Juventus Next Gen. La vittoria più recente risale al 3-2 contro l'AlbinoLeffe. Nelle cinque partite la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al gennaio 2026, quando il Lumezzane ha vinto in casa della Pergolettese per 0-2 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio è di due vittorie per la Pergolettese, due per il Lumezzane e un pareggio, con gli ospiti che hanno segnato otto reti complessive contro le sei dei gialloblu.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa l'ottava posizione mentre il Lumezzane si trova al dodicesimo posto.





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