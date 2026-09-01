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Coppa Italia
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Simone Giromini

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Dove vedere Parma Calcio 1913-Cremonese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Coppa Italia tra Parma Calcio 1913 e Cremonese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Coppa Italia - 1/16

Parma-Cremonese sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. La partita è visibile anche in live streaming gratuito su Mediaset Infinity.

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Parma Calcio 1913-Cremonese: martedì 1 settembre ore 18

Il Parma ospita la Cremonese in Coppa Italia, un appuntamento che mette di fronte due squadre in situazioni simili in questo avvio di stagione.

I gialloblù di Carlos Cuesta arrivano a questo impegno dopo un inizio di campionato in Serie A tutt'altro che positivo. Due sconfitte nelle prime due giornate, compresa quella pesante contro la Juventus all'Allianz Stadium, hanno messo subito pressione sulla panchina del tecnico dei ducali.

L'unica nota positiva recente per il Parma resta il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Catania, che aveva dato un po' di fiducia all'ambiente prima dell'avvio del campionato.

La Cremonese di Marco Giampaolo arriva da un momento altrettanto complicato. I grigiorossi hanno perso le prime due giornate di Serie B, incassando quattro reti senza segnare. L'unico risultato positivo degli ultimi tempi è la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Si tratta quindi di un confronto tra due squadre che cercano continuità e fiducia, con la Coppa Italia che diventa un'occasione concreta per ritrovare la vittoria.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Parma-Cremonese in tv e in streaming.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

IRA
D1-1
SAM
S0-2
CAT
V2-0
CGL
S0-1
JUV
S2-0
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CRE

CRE - Forma

UDI
V0-1
COM
S1-4
SAM
V2-0
EMP
S1-0
MOD
S0-3
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro il Catania in Coppa Italia per 2-0. Le due sconfitte più recenti in Serie A sono contro la Juventus, 2-0, e contro il Cagliari, 1-0.

La Cremonese presenta un andamento simile: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I grigiorossi hanno battuto la Sampdoria 2-0 in Coppa Italia, ma in campionato hanno perso contro il Modena per 3-0 e contro l'Empoli per 1-0.

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioCremonese
1
2
2
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
FIN
Serie A
Cremonese badge
Cremonese
CRE
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie B
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
3
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
4Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 21 marzo 2026 in Serie A, quando la Cremonese si impose al Tardini per 0-2, mentre in precedenza, nel settembre 2025, le due squadre avevano pareggiato 0-0. Nei cinque precedenti disponibili, la Cremonese conta due vittorie contro una del Parma, con due pareggi. Il Parma ha vinto l'unico incrocio in trasferta a Cremona nel 2023, imponendosi 1-2 in Serie B.


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