Dove vedere Parma Calcio 1913-Cremonese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 1 set 2026 - 12:00

Parma-Cremonese sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. La partita è visibile anche in live streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Come vedere Parma Calcio 1913-Cremonese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Parma Calcio 1913-Cremonese: martedì 1 settembre ore 18

Il Parma ospita la Cremonese in Coppa Italia, un appuntamento che mette di fronte due squadre in situazioni simili in questo avvio di stagione.

I gialloblù di Carlos Cuesta arrivano a questo impegno dopo un inizio di campionato in Serie A tutt'altro che positivo. Due sconfitte nelle prime due giornate, compresa quella pesante contro la Juventus all'Allianz Stadium, hanno messo subito pressione sulla panchina del tecnico dei ducali.

L'unica nota positiva recente per il Parma resta il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Catania, che aveva dato un po' di fiducia all'ambiente prima dell'avvio del campionato.

La Cremonese di Marco Giampaolo arriva da un momento altrettanto complicato. I grigiorossi hanno perso le prime due giornate di Serie B, incassando quattro reti senza segnare. L'unico risultato positivo degli ultimi tempi è la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Si tratta quindi di un confronto tra due squadre che cercano continuità e fiducia, con la Coppa Italia che diventa un'occasione concreta per ritrovare la vittoria.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Parma-Cremonese in tv e in streaming.

Stato di forma

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro il Catania in Coppa Italia per 2-0. Le due sconfitte più recenti in Serie A sono contro la Juventus, 2-0, e contro il Cagliari, 1-0.

La Cremonese presenta un andamento simile: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I grigiorossi hanno battuto la Sampdoria 2-0 in Coppa Italia, ma in campionato hanno perso contro il Modena per 3-0 e contro l'Empoli per 1-0.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 21 marzo 2026 in Serie A, quando la Cremonese si impose al Tardini per 0-2, mentre in precedenza, nel settembre 2025, le due squadre avevano pareggiato 0-0. Nei cinque precedenti disponibili, la Cremonese conta due vittorie contro una del Parma, con due pareggi. Il Parma ha vinto l'unico incrocio in trasferta a Cremona nel 2023, imponendosi 1-2 in Serie B.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







