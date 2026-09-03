Dove vedere Paris Saint-Germain-Monaco in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ligue 1 - Game Week 3 4 set 2026 - 15:05 Parc des Princes

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Come vedere Paris Saint-Germain-Monaco con una VPN

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Paris Saint-Germain-Monaco: venerdì 4 agosto ore 21.05

Il Paris Saint-Germain ospita il Monaco al Parc des Princes in una sfida di Ligue 1 che arriva dopo una sessione di mercato estiva tutt'altro che tranquilla per entrambi i club.

Luis Enrique si trova a gestire una squadra che fatica a trovare continuità in campionato. I parigini hanno pareggiato 2-2 entrambe le prime due sfide in Ligue 1 e hanno ceduto Bradley Barcola al Liverpool nelle ultime ore del mercato, una perdita che peserà, almeno inizialmente, nella rosa a disposizione del tecnico spagnolo.

Il Monaco arriva a Parigi a punteggio pieno. Filipe Luis ha costruito una squadra concreta e in fiducia, capace di vincere tutte le prime quattro uscite ufficiali in questa stagione.

La sessione di mercato ha però lasciato strascichi profondi in casa monegasca. Il trasferimento di Folarin Balogun all'Everton è naufragato in modo clamoroso, mentre la trattativa per cedere Lamine Camara al Chelsea si è interrotta bruscamente a mercato ancora aperto, scatenando la reazione furiosa dell'agente del centrocampista senegalese.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Luis Enrique dovrebbe schierare Lucas Safanov in porta, con Marquinhos e Pacho al centro della difesa e Hakimi-Digne sulle fasce; a centrocampo la solita qualità di Vitinha con Fabian Ruiz e Zaire-Emery. Davanti il tridente Douè-Ferran Torres-Kvaratskhelia.

La probabile formazione del Monaco di Filipe Luis vede invece sia Lamine Camara che Denis Zakaria in mediana nonostante le vicende di mercato che hanno riguardato entrambi nelle ultime ore. Davanti a Hradecky, Nazinho, Dier, Sanè e Vanderson. Muzambo, Golovin e Coulibaly dietro a Brunner.

Stato di forma

Il PSG ha raccolto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite ufficiali, con i ko contro il Lens in Supercoppa di Lega e i pareggi per 2-2 contro Rennes e Lille in Ligue 1. L'unica vittoria nelle ultime cinque risale al successo per 2-1 sull'Aston Villa in Supercoppa UEFA.

Il Monaco è invece in forma brillante: quattro vittorie nelle ultime quattro partite ufficilai, con il successo più recente arrivato per 2-0 contro il Marsiglia in Ligue 1. I monegaschi hanno battuto anche il Gornik Zabrze due volte nelle qualificazioni alla Conference League e 0-1 il Le Havre alla prima di campionato.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al 6 marzo 2026, quando il Monaco si impose 3-1 al Parc des Princes in Ligue 1, un risultato che ribaltò le previsioni. Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre il Monaco ha ottenuto due vittorie contro una del PSG, con due pareggi. Degno di nota il doppio confronto in Champions League nel febbraio 2026, con il PSG che vinse 3-2 a Monaco prima del pareggio per 2-2 al ritorno a Parigi.

Classifica





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