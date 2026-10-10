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Dove vedere Paris Saint-Germain-Le Mans in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
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Dove vedere la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Le Mans: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Ligue 1 - Game Week 6
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PSG vs Le Mans sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+. Per accedere alla copertura live della partita, è possibile collegarsi tramite il servizio ufficiale.

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Paris Saint-Germain-Le Mans: data e orario

Il Paris Saint-Germain torna al Parco dei Principi per affrontare il Le Mans nella Ligue 1 2026/27. I campioni d'Europa cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo una pausa per le nazionali.

I parigini si presentano all'appuntamento con un bilancio recente positivo, reduci da vittorie consecutive in campionato contro Marsiglia e Brest. La sconfitta interna contro il Monaco resta l'unica macchia di rilievo in questo avvio di stagione.

Luis Enrique ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti: Ousmane Dembélé e Nuno Mendes non saranno della partita, concedendo loro del riposo supplementare dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Il tecnico spagnolo ha però difeso con forza Khvicha Kvaratskhelia, ribadendo che le critiche sulla sua continuità vanno ridimensionate.

Il Le Mans arriva a Parigi senza vittorie nelle ultime cinque uscite, con tre pareggi e due sconfitte che raccontano di una squadra in difficoltà. Patrick Videira deve fare a meno di due elementi per infortunio e di Djibril Sidibé per squalifica.

In Ligue 1, il PSG occupa la sesta posizione, mentre gli ospiti si trovano al decimo posto: una classifica che racconta di due squadre che hanno bisogno di punti per ragioni diverse. Per i parigini è una questione di ambizione; per il Le Mans, di consolidamento.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Le Mans

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiL. HernandezL. HernandezMarquinhosMarquinhosVitinhaVitinhaL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesM. GodtsM. GodtsM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. Doueteam-logoN. Kocikteam-logoN. Boisseteam-logoS. Yohouteam-logoH. VoyerR. BambaR. BambaY. LarouciY. Larouciteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Bretelleteam-logoJ. Vercruysseteam-logoD. GueyeH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Le Mans

Allenatore

  • Luis Enrique
  • P. Videira

In casa PSG, Luis Enrique dovrebbe affidarsi a un undici con Safonov in porta, Hakimi e Lucas Hernandez sulle fasce, Zabarnyi e Marquinhos al centro della difesa. A centrocampo spazio a Vitinha, Beraldo e Joao Neves, con Godts, Akliouche e Doué a supporto dell'attacco. L'unica assenza per infortunio è Senny Mayulu, mentre Dembélé e Mendes sono stati lasciati a riposo dopo gli impegni internazionali.

Il Le Mans si presenta con una formazione guidata da Kocik tra i pali e una linea difensiva composta da Boisse, Yohou, Voyer e Bamba. A centrocampo Larouci, Bourabaa, Bretelle e Vercruysse, con Gueye e Diallo in attacco. Videira deve rinunciare agli infortunati Rossignol e Colas, oltre allo squalificato Sidibé.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

LIL
D2-2
ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LEM

LEM - Forma

REN
S3-2
NCE
D1-1
RCL
D2-2
FCL
V2-1
EAG
S2-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il PSG ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando dieci gol e subendone cinque. I parigini arrivano da due successi di fila in Ligue 1: 1-2 a Marsiglia e 0-1 in casa del Brest. La sola sconfitta nel periodo è arrivata contro il Monaco (1-2), mentre in Champions League hanno travolto lo Slovan Bratislava per 6-1.

Il Le Mans non vince da cinque partite: tre pareggi e due sconfitte, con otto gol segnati e nove subiti. L'ultimo risultato utile è stato il 2-2 contro il Lens in Ligue 1, mentre la sconfitta più recente è arrivata per 2-1 in un'amichevole contro il Guingamp.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioLe Mans
4
0
1
Coppa
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Amichevoli dei club
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Coppa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
11Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il PSG si impose 2-0 in casa del Le Mans in Coppa. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il PSG ha vinto tre volte contro una sola vittoria del Le Mans, con un pareggio. I parigini hanno segnato complessivamente undici gol in questi precedenti, subendone soltanto uno.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
6321114+711
S
V
D
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
LensLensRCL
62131110+17
V
S
D
S
S
8
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
9
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
10
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
11
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
12
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
13
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
14
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
15
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Ligue 1, il PSG occupa attualmente la sesta posizione, mentre il Le Mans si trova al decimo posto. Entrambe le squadre hanno margini di miglioramento in classifica e cercano punti per risalire nella parte alta della graduatoria.


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