Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Parc des Princes

PSG vs Le Mans sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+. Per accedere alla copertura live della partita, è possibile collegarsi tramite il servizio ufficiale.

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Paris Saint-Germain-Le Mans: data e orario

Il Paris Saint-Germain torna al Parco dei Principi per affrontare il Le Mans nella Ligue 1 2026/27. I campioni d'Europa cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo una pausa per le nazionali.

I parigini si presentano all'appuntamento con un bilancio recente positivo, reduci da vittorie consecutive in campionato contro Marsiglia e Brest. La sconfitta interna contro il Monaco resta l'unica macchia di rilievo in questo avvio di stagione.

Luis Enrique ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti: Ousmane Dembélé e Nuno Mendes non saranno della partita, concedendo loro del riposo supplementare dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Il tecnico spagnolo ha però difeso con forza Khvicha Kvaratskhelia, ribadendo che le critiche sulla sua continuità vanno ridimensionate.

Il Le Mans arriva a Parigi senza vittorie nelle ultime cinque uscite, con tre pareggi e due sconfitte che raccontano di una squadra in difficoltà. Patrick Videira deve fare a meno di due elementi per infortunio e di Djibril Sidibé per squalifica.

In Ligue 1, il PSG occupa la sesta posizione, mentre gli ospiti si trovano al decimo posto: una classifica che racconta di due squadre che hanno bisogno di punti per ragioni diverse. Per i parigini è una questione di ambizione; per il Le Mans, di consolidamento.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa PSG, Luis Enrique dovrebbe affidarsi a un undici con Safonov in porta, Hakimi e Lucas Hernandez sulle fasce, Zabarnyi e Marquinhos al centro della difesa. A centrocampo spazio a Vitinha, Beraldo e Joao Neves, con Godts, Akliouche e Doué a supporto dell'attacco. L'unica assenza per infortunio è Senny Mayulu, mentre Dembélé e Mendes sono stati lasciati a riposo dopo gli impegni internazionali.

Il Le Mans si presenta con una formazione guidata da Kocik tra i pali e una linea difensiva composta da Boisse, Yohou, Voyer e Bamba. A centrocampo Larouci, Bourabaa, Bretelle e Vercruysse, con Gueye e Diallo in attacco. Videira deve rinunciare agli infortunati Rossignol e Colas, oltre allo squalificato Sidibé.

Stato di forma

Il PSG ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando dieci gol e subendone cinque. I parigini arrivano da due successi di fila in Ligue 1: 1-2 a Marsiglia e 0-1 in casa del Brest. La sola sconfitta nel periodo è arrivata contro il Monaco (1-2), mentre in Champions League hanno travolto lo Slovan Bratislava per 6-1.

Il Le Mans non vince da cinque partite: tre pareggi e due sconfitte, con otto gol segnati e nove subiti. L'ultimo risultato utile è stato il 2-2 contro il Lens in Ligue 1, mentre la sconfitta più recente è arrivata per 2-1 in un'amichevole contro il Guingamp.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il PSG si impose 2-0 in casa del Le Mans in Coppa. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il PSG ha vinto tre volte contro una sola vittoria del Le Mans, con un pareggio. I parigini hanno segnato complessivamente undici gol in questi precedenti, subendone soltanto uno.

Classifica





In Ligue 1, il PSG occupa attualmente la sesta posizione, mentre il Le Mans si trova al decimo posto. Entrambe le squadre hanno margini di miglioramento in classifica e cercano punti per risalire nella parte alta della graduatoria.





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