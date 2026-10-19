Dove vedere Paris Saint-Germain-Barcellona in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Parc des Princes

PSG-Barcellona è trasmessa in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Paris Saint-Germain-Barcellona: martedì 20 ottobre ore 21

Il Parco dei Principi ospita uno degli appuntamenti più attesi della fase campionato di Champions League: Paris Saint-Germain contro Barcellona. Due delle squadre più ambiziose d'Europa si affrontano in una notte che potrebbe ridisegnare gli equilibri della stagione europea.

Il PSG arriva a questa sfida in forma straordinaria. Luis Enrique ha portato i parigini a sei vittorie consecutive tra Ligue 1 e Champions League, con la recente affermazione per 4-2 in casa del Manchester City che ha confermato le ambizioni europee del club. La squadra produce calcio offensivo con continuità e ha dimostrato di saper vincere anche contro avversari di primo livello.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni in casa PSG. Lo stesso Luis Enrique ha ammesso pubblicamente che la squadra non dispone di un rigorista affidabile, dopo una serie di rigori sbagliati da Ousmane Dembélé, Ferran Torres e Désiré Doué nelle ultime settimane. Un dettaglio che potrebbe pesare in una partita equilibrata.

Il Barcellona di Hansi Flick risponde con un ruolino di marcia impeccabile: 11 vittorie nelle 11 partite disputate in questa stagione, compreso il 5-2 rifilato al Real Betis nell'ultimo turno di Liga e il 4-1 al Galatasaray in Champions League. I blaugrana producono calcio verticale e spettacolare, con Lamine Yamal identificato da Luis Enrique stesso come la minaccia principale da neutralizzare.

La situazione infortunati pesa però sulla spedizione catalana a Parigi. Eric Garcia è out e Jules Kounde è in forte dubbio, decimando le opzioni difensive a disposizione di Flick. Come se non bastasse, la squadra ha subito un ritardo nel volo verso la capitale francese a causa della fitta nebbia, costringendo il club a riorganizzare la preparazione alla partita.

Vitinha, centrocampista del PSG, ha dichiarato con convinzione che tutti gli ingredienti sono presenti per una serata di calcio europeo di altissimo livello. Le due squadre condividono una filosofia offensiva che promette un big match di grande spettacolo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire PSG-Barcellona in TV e in live streaming.

Formazioni

Il PSG di Luis Enrique dovrà fare a meno di Nuno Mendes e Senny Mayulu, indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Safonov in porta, con Hakimi, Pacho, Marquinhos e Digne in difesa; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz a centrocampo; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé nel tridente offensivo.

Anche il Barcellona deve fare i conti con alcune assenze di spessore, soprattutto in difesa: Andreas Christensen, Eric Garcia e Jules Kounde sono tutti indisponibili per infortunio, così come Roony Bardghji. Hansi Flick dovrebbe schierare Joan Garcia tra i pali, con una linea difensiva composta da Gerard Martín, João Cancelo, Pau Cubarsí e Xavi Espart; Pedri, Rodri e Dani Olmo in mezzo al campo; Lamine Yamal, Anthony Gordon e Raphinha nel reparto offensivo.

Stato di forma

Il PSG presenta un ruolino di cinque vittorie su cinque nelle ultime partite disputate tra Ligue 1 e Champions League. I parigini hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti 5 in questo periodo, con il successo più recente ottenuto per 3-1 in casa dello Strasburgo in campionato. Particolarmente significativa la vittoria per 4-2 sul Manchester City in Champions League, che testimonia la solidità della squadra anche contro avversari di vertice.

Anche il Barcellona vanta cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque uscite. I blaugrana hanno realizzato 22 reti subendone 6, con il 5-2 al Real Betis come risultato più recente. In Champions League, il 4-1 al Galatasaray ha confermato la capacità offensiva della squadra di Flick, che in questa striscia positiva ha segnato almeno 3 gol in ogni partita.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'ottobre 2025, quando il PSG si impose per 2-1 in casa del Barcellona nella fase campionato di Champions League. Guardando agli ultimi cinque incroci, il PSG ha ottenuto tre vittorie contro due del Barcellona, con i blaugrana che vinsero 3-2 l'andata dei quarti di finale nel 2024 ma i parigini riuscirono a ribaltare il confronto vincendo 4-1 il ritorno.

Classifica





Nella fase campionato di questa edizione della Champions League, sia il PSG che il Barcellona sono a punteggio pieno: un testa a testa tra le due squadre più in forma del torneo, che rende questa sfida determinante per stabilire chi guiderà il gruppo nelle prossime settimane.





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