Dove vedere Paris Saint-Germain-Aston Villa in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Supercoppa UEFA - Finale 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

PSG-Aston Villa è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Paris Saint-Germain-Aston Villa: mercoledì 12 agosto ore 21

Il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa si sfidano alla Red Bull Arena di Salisburgo per la Supercoppa UEFA, il tradizionale confronto tra il vincitore della Champions League e quello dell'Europa League. I campioni d'Europa in carica affrontano i Villans di Unai Emery in quello che si preannuncia come un banco di prova importante per entrambe le squadre all'alba della nuova stagione.

Il PSG arriva a questo appuntamento forte del titolo di Champions League conquistato nella scorsa stagione, con Luis Enrique che ha plasmato una rosa giovane e ambiziosa.

L'Aston Villa vuole chiudere il cerchio di una stagione straordinaria alzando un altro trofeo. Matty Cash ha dichiarato apertamente che la squadra è determinata a conquistare la Supercoppa UEFA contro quella che lui stesso ha definito la migliore squadra del mondo, segno di quanto Emery abbia costruito un gruppo con ambizioni concrete.

I Villans si presentano a Salisburgo con qualche assenza di rilievo: Leon Bailey, Johan Manzambi e Amadou Onana sono tutti fuori per infortunio. La squadra ha comunque le risorse per competere, con un undici che include elementi come Alejandro Garnacho e Tammy Abraham.

Sul piano della preparazione estiva, il PSG ha alternato risultati altalenanti, con un pareggio contro il Manchester United e una sconfitta contro il Maiorca nelle ultime amichevoli. L'Aston Villa ha perso contro il Bayern Monaco nell'ultima uscita precampionato, ma ha mostrato buone cose nella tournée estiva.

Una curiosità che arricchisce la cornice della serata: l'arbitro designato Omar Artan diventerà il primo direttore di gara non europeo a dirigere una Supercoppa UEFA, un traguardo storico per il fischietto somalo.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire PSG-Aston Villa in diretta TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Formazioni

Luis Enrique dovrebbe affidarsi a un undici con Matvey Safonov in porta, Willian Pacho, Marquinhos e Achraf Hakimi in difesa, Nuno Mendes sul lato sinistro, e una linea di centrocampo composta da Vitinha, Dro Fernandez e Joao Neves. In avanti spazio a Ibrahim Mbaye, Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo parigino.

Sul fronte Villa, Unai Emery deve fare a meno di Leon Bailey, Johan Manzambi e Amadou Onana, tutti indisponibili per infortunio. L'XI probabile prevede Marco Bizot tra i pali, una difesa con Pau Torres, Matty Cash, Ian Maatsen e Victor Nilsson Lindelof, e un centrocampo con Joao Gomes, Boubacar Kamara e John McGinn. Alejandro Garnacho, Emiliano Buendia e Tammy Abraham completano la formazione. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il PSG ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Nelle ultime due sfide di Ligue 1 i parigini hanno vinto 2-0 sul campo del Lens e perso 2-1 il derby contro il Paris per poi battere l'Arsenal 1-1 ai rigori nella finale di Champions League. Nelle amichevoli estive hanno perso 3-0 contro il Maiorca per poi pareggiare 1-1 con il Manchester United nell'ultima. In totale hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 7 in questo parziale.

L'Aston Villa ha totalizzato 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite, tutte amichevoli estive. La vittoria più netta è arrivata contro il Walsall per 5-0, mentre la squadra ha perso 4-2 contro il Real Sociedad e 2-1 sia contro il Bayern Monaco che contro il Porto. I Villans hanno segnato 10 gol e ne hanno incassati 9 in questo periodo.

Precedenti

I precedenti recenti tra le due squadre sono limitati ai quarti di finale di Champions League della scorsa stagione. Il PSG ha vinto il match di andata al Parc des Princes per 3-1 il 9 aprile 2025, ma l'Aston Villa ha ribaltato il risultato in casa vincendo 3-2 il 15 aprile 2025. Nei due incontri considerati, le squadre hanno segnato complessivamente 9 gol.





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