Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D San Francisco Bay Area Stadium

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Paraguay-Australia: data e orario

Paraguay e Australia si affrontano nel decisivo terzo turno del Girone D della Coppa del Mondo 2026 al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California. Per entrambe le nazionali, la qualificazione agli ottavi di finale passa da questa partita.

I Socceroos arrivano all'appuntamento con tre punti in classifica, ma devono cancellare la sconfitta per 2-0 subita contro gli Stati Uniti a Seattle. Tony Popovic ha visto la sua squadra capitolare dopo soli undici minuti per un autogol, prima che Alex Freeman chiudesse i conti poco prima dell'intervallo.

Il Paraguay vive una situazione più delicata. Gustavo Alfaro ha riportato La Albirroja in corsa con una vittoria di carattere per 1-0 sulla Turchia, grazie alla rete di Matías Galarza dopo appena 65 secondi. Ma quella gara ha lasciato un'eredità pesante: Miguel Almirón è stato espulso nella prima frazione e salterà questa sfida per squalifica.

In classifica, Australia e Paraguay sono appaiate a tre punti, con i Socceroos avanti per differenza reti. Una vittoria australiana vale la qualificazione automatica come secondi del girone. Un successo paraguaiano ribalta la situazione e porta Alfaro al secondo posto. Il pareggio sorride all'Australia, che salirebbe a quattro punti in una posizione di relativa sicurezza.

Gli Stati Uniti hanno già staccato il pass per gli ottavi da primi del girone, lasciando aperta la lotta per il secondo posto tra queste due squadre. Con le carte in tavola così chiare, ci si aspetta una partita tesa, tattica, dove ogni errore può essere fatale.

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Formazioni

Sul fronte Paraguay, l'unica assenza confermata è quella di Miguel Almirón, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nel finale di primo tempo contro la Turchia. Gustavo Alfaro dovrebbe schierare dal primo minuto: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Juan Caceres, Mauricio, Diego Gomez, Matias Galarza, Andres Cubas; Julio Enciso e Isidro Pitta.

Per l'Australia, Tony Popovic non ha comunicato assenze ufficiali per infortuni o squalifiche. L'undici probabile dei Socceroos è: Patrick Beach; Harry Souttar, Jason Geria, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O'Neill; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler e Mohamed Toure. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 10 M. Almiron Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Paraguay ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con nove gol segnati e otto subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sulla Turchia il 20 giugno, con Galarza che ha deciso la gara dopo meno di due minuti. In precedenza, La Albirroja aveva subito una pesante sconfitta per 4-1 contro gli Stati Uniti all'esordio mondiale il 13 giugno. Tra le amichevoli, spiccano il netto 4-0 al Nicaragua e le sconfitte contro Marocco e Grecia.

L'Australia ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con nove reti all'attivo e tre al passivo, un rendimento difensivo più solido rispetto agli avversari. L'ultimo risultato è la sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti il 19 giugno. Prima di quella battuta d'arresto, i Socceroos avevano battuto la Turchia 2-0 all'esordio il 14 giugno. Nelle amichevoli, il pareggio 1-1 con la Svizzera e la sconfitta 1-0 contro il Messico completano il quadro degli ultimi cinque impegni.

Precedenti

PGY Ultime 2 partite AUS 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due nazionali si sono affrontate soltanto due volte nei dati disponibili, entrambe le occasioni in partite amichevoli. L'incontro più recente risale al 9 ottobre 2010, quando l'Australia si impose per 1-0. Il precedente, datato 7 ottobre 2006, terminò 1-1. Il bilancio complessivo sorride ai Socceroos, con una vittoria e un pareggio nei due confronti diretti.

Classifica





Nel Mondiale - Girone D, il Paraguay occupa attualmente la terza posizione, mentre l'Australia è seconda in classifica.





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