Coppa del Mondo - Mondiali - Girone L New York/New Jersey Stadium

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Panama-Inghilterra: data e orario

Panama e Inghilterra si affrontano al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, nell'ultima giornata del Girone L della Coppa del Mondo 2026. In palio c'è il primo posto nel gruppo, con i Tre Leoni che hanno bisogno di un pareggio per chiudere in vetta.

L'Inghilterra arriva a questa partita dopo un percorso discontinuo. La vittoria per 4-2 sulla Croazia all'esordio aveva fatto ben sperare, ma il pareggio a reti inviolate con il Ghana ha riacceso i dubbi sulla solidità della squadra di Thomas Tuchel. Un risultato positivo contro Panama consentirebbe agli inglesi di affrontare la fase a eliminazione diretta da testa di serie.

Per il Panama la situazione è ben diversa. Thomas Christiansen sa che la sua squadra è già eliminata, avendo perso entrambe le gare precedenti: prima contro il Ghana (1-0) e poi contro la Croazia (1-0). La Marea Roja cerca almeno un punto d'onore prima di lasciare il torneo.

In casa Inghilterra tiene banco l'emergenza infortuni. Reece James e Declan Rice hanno saltato una sessione di allenamento a Kansas City, lasciando Tuchel con più di un dubbio in sede di formazione. La loro presenza o assenza potrebbe incidere sensibilmente sull'assetto tattico dei Tre Leoni.

Harry Kane, intanto, torna sul palcoscenico dove scrisse una delle pagine più belle della sua carriera internazionale. L'ultimo precedente tra le due nazionali, agli ottavi del Mondiale 2018, si concluse 6-1 per l'Inghilterra, con Kane autore della sua prima tripletta in maglia nazionale.

Per seguire la partita in diretta streaming e scoprire su quale canale TV va in onda, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Il commissario tecnico del Panama Thomas Christiansen dovrebbe affidarsi a Orlando Mosquera tra i pali, con una difesa composta da Andres Andrade, Cesar Blackman, Jiovany Ramos e Jose Cordoba. A centrocampo spazio ad Amir Murillo, Christian Martinez, Yoel Barcenas e Carlos Harvey, mentre in attacco il tandem offensivo sarà formato da Jose Luis Rodriguez e Jose Fajardo. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo panamense.

In casa Inghilterra, Thomas Tuchel dovrebbe schierare Jordan Pickford in porta, con una linea difensiva formata da Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi e Djed Spence. A centrocampo Kobbie Mainoo affiancherà Jude Bellingham, mentre sulla trequarti agiranno Anthony Gordon e Noni Madueke alle spalle di Harry Kane, con Elliot Anderson a completare il reparto. La situazione di Reece James e Declan Rice resta da monitorare: entrambi hanno saltato un allenamento nei giorni precedenti alla gara e il loro impiego è in dubbio. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Panama si presenta all'ultima giornata con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I centroamericani hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 10 in questo periodo. La sconfitta più recente è arrivata contro la Croazia per 1-0 il 23 giugno, mentre in precedenza erano stati battuti anche dal Ghana per 1-0 nella fase a gironi. L'unica vittoria è giunta contro la Repubblica Dominicana per 4-2 in amichevole.

L'Inghilterra ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I Tre Leoni hanno segnato 8 gol e ne hanno incassati 3. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro il Ghana il 23 giugno, che ha seguito il convincente 4-2 rifilato alla Croazia all'esordio mondiale. Prima del torneo, la squadra di Tuchel aveva battuto Costarica per 3-0 e Nuova Zelanda per 1-0 in amichevole.

Precedenti

PAN Ultima partita ING 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Inghilterra 6 - 1 Panama 1 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali è quello del Mondiale 2018, quando l'Inghilterra travolse Panama per 6-1 il 24 giugno a Nizhny Novgorod, in una gara valida per la fase a gironi. Fu in quella occasione che Harry Kane realizzò la sua prima tripletta in carriera con la maglia dei Tre Leoni.

Classifica





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