Le opzioni per vedere Panama vs Croazia in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Panama-Croazia con una VPN

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Panama-Croazia: data e orario

Panama e Croazia si sfidano al Toronto Stadium il 23 giugno in una gara del Girone L valida per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con entrambe le squadre già con le spalle al muro dopo la prima giornata.

La Marea Roja ha ceduto 1-0 al Ghana all'esordio nello stesso stadio, un risultato che rende questa partita quasi obbligatoria per Thomas Christiansen e i suoi. Un'altra sconfitta chiuderebbe praticamente ogni discorso sulla qualificazione agli ottavi.

La Croazia non se la passa meglio. I Vatreni sono stati sconfitti 4-2 dall'Inghilterra ad Arlington, in una gara in cui erano avanti all'intervallo prima di crollare nella ripresa. Zlatko Dalic deve trovare le risposte giuste, e in fretta.

Per Panama si tratta di un'occasione storica: la nazionale centroamericana non ha ancora mai vinto una partita in un Campionato del Mondo. La qualificazione è arrivata dopo una campagna CONCACAF da imbattuta, e Christiansen sa che la sua squadra ha le qualità per rendersi pericolosa.

La Croazia, nonostante tutto, può contare su un centrocampo di livello assoluto. Luka Modric e Mateo Kovacic formano una coppia che poche nazionali al mondo possono eguagliare, e questa sera Modric è atteso alla sua 200ª presenza internazionale, un traguardo straordinario per un giocatore che ha già segnato un'era.

Con entrambe le squadre a rischio eliminazione, la sfida di Toronto ha tutto il sapore di una finale anticipata. Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sul fronte Panama, Thomas Christiansen dovrebbe schierare una formazione con Orlando Mosquera in porta, difesa a tre composta da Jose Cordoba, Jiovany Ramos e Cesar Blackman, con Christian Martinez, Carlos Harvey, Amir Murillo e Andres Andrade a centrocampo. Yoel Barcenas e Jose Luis Rodriguez agiranno alle spalle di Cecilio Waterman. Non risultano infortuni né squalifiche nella rosa panamense.

In casa Croazia, Zlatko Dalic dovrebbe affidarsi a Dominik Livakovic tra i pali, con una linea difensiva formata da Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol e Luka Vuskovic. Mateo Kovacic, Luka Modric e Petar Sucic dovrebbero occupare la mediana, con Andrej Kramaric e Ivan Perisic a supporto di Petar Musa. Anche per i Vatreni non si segnalano indisponibili o squalificati al momento. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Panama arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Ghana al Mondiale il 17 giugno. In precedenza, i centroamericani avevano pareggiato 1-1 con la Bosnia ed Erzegovina in amichevole e battuto la Repubblica Dominicana per 4-2. Nelle cinque partite considerate, Panama ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci, con una pesante sconfitta per 6-2 contro il Brasile che ne abbassa la media.

La Croazia presenta due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Vatreni hanno perso 4-2 contro l'Inghilterra al Mondiale il 17 giugno, risultato che segue le sconfitte in amichevole contro Belgio (0-2) e Brasile (1-3). Le vittorie sono arrivate contro Slovenia (2-1) e Colombia (2-1 in trasferta). Nelle cinque gare, la Croazia ha realizzato otto reti e ne ha incassate dieci, senza mai tenere la porta inviolata.

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Classifica





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