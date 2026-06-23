In Italia, Panama vs Croazia è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Panama-Croazia con una VPN

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Panama-Croazia: data e orario

Panama e Croazia si affrontano al Toronto Stadium il 23 giugno in una partita del Girone L valida per la Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta alla prima giornata, con la qualificazione agli ottavi già a rischio.

Panama ha ceduto 1-0 al Ghana all'esordio proprio in questo stadio, una battuta d'arresto che ha lasciato Thomas Christiansen con poco margine di errore. La Marea Roja aveva disputato un'intera campagna di qualificazione senza mai perdere, e quella solidità dovrà ritrovarsi adesso, quando la posta in gioco è massima.

La situazione della Croazia non è meno delicata. I Vatreni sono stati sconfitti 4-2 dall'Inghilterra ad Arlington, una gara in cui erano avanti all'intervallo prima di essere travolti nella ripresa. Zlatko Dalic dovrà trovare le risposte giuste per rimettere in carreggiata una squadra che, sulla carta, ha la qualità per ribaltare la situazione.

Luka Modric e Mateo Kovacic rappresentano ancora uno dei centrocampi più solidi del torneo. A 40 anni, il capitano croato continua a essere il punto di riferimento tecnico e mentale di una squadra che sa come gestire le partite che contano.

Per Panama, questa è invece un'occasione storica: La Marea Roja non ha mai vinto una partita ai Mondiali. Christiansen sa che la sua squadra ha le capacità per cambiare quella statistica, e il pubblico canadese potrebbe rappresentare un fattore non trascurabile.

Con entrambe le nazionali con le spalle al muro, la gara di Toronto assume i contorni di uno spareggio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Thomas Christiansen schiera Orlando Mosquera in porta, con una difesa composta da Jose Cordoba, Jiovany Ramos, Cesar Blackman e Christian Martinez. A centrocampo agiscono Carlos Harvey, Amir Murillo, Andres Andrade e Yoel Barcenas, mentre Jose Luis Rodriguez e Cecilio Waterman guidano l'attacco. Panama non registra infortunati né squalificati in questo momento.

Zlatko Dalic risponde con Dominik Livakovic tra i pali, protetto da una linea difensiva formata da Josip Sutalo, Josip Stanisic, Josko Gvardiol e Luka Vuskovic. Il terzetto di centrocampo è composto da Mateo Kovacic, Luka Modric e Petar Sucic, con Andrej Kramaric, Ivan Perisic e Petar Musa in attacco. Anche la Croazia non segnala indisponibili al momento. Le formazioni saranno aggiornate in caso di novità prima del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Panama si presenta con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro il Ghana ai Mondiali il 17 giugno. In precedenza, La Marea Roja aveva pareggiato 1-1 con la Bosnia ed Erzegovina e battuto la Repubblica Dominicana 4-2 in amichevole. Il pesante 6-2 subito dal Brasile è stato intervallato da un successo per 2-1 sul Sudafrica. Complessivamente, Panama ha segnato nove gol e ne ha incassati dieci in questo periodo.

La Croazia ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La battuta d'arresto più recente è il 4-2 contro l'Inghilterra ai Mondiali del 17 giugno, preceduta dai ko contro il Belgio per 2-0 e il Brasile per 3-1 nelle amichevoli pre-torneo. I successi sono arrivati contro la Slovenia per 2-1 e la Colombia per 2-1. I Vatreni hanno segnato otto reti e ne hanno subite dieci nelle ultime cinque gare, senza mai tenere la porta inviolata.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli incontri precedenti tra Panama e Croazia nelle ultime cinque sfide dirette. La partita del 23 giugno rappresenta il primo punto di riferimento registrato nel dataset tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone L dei Mondiali, Panama occupa attualmente il terzo posto e la Croazia il quarto dopo la prima giornata.





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