Dove vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie B - Game Week 3 7 set 2026 - 14:30 Stadio Renzo Barbera

Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per guardare la partita in TV e in live streaming.

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Palermo-Sampdoria: lunedì 7 settembre ore 20.30

Il Palermo ospita la Sampdoria allo Stadio Renzo Barbera in una sfida di Serie B che mette di fronte due club con ambizioni e condizioni diverse in questo avvio di stagione.

I rosanero di Filippo Inzaghi arrivano all'appuntamento in ottima condizione, reduci da quattro risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. La vittoria per 2-3 in casa dell'Arezzo alla seconda giornata di Serie B ha confermato la solidità della squadra palermitana, capace di segnare con continuità.

Dall'altra parte, la Sampdoria allenata da Bernardo Corradi sta attraversando un momento più complicato. I blucerchiati hanno raccolto appena un punto nelle prime due uscite di campionato, con la sconfitta per 1-2 contro la Juve Stabia che pesa sul morale del gruppo. Per i liguri, la trasferta al Barbera rappresenta un banco di prova importante per invertire la rotta.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in streaming, le informazioni sui canali disponibili sono riportate di seguito.

Stato di forma

Il Palermo presenta un ruolino di marcia convincente nelle ultime cinque uscite, con quattro vittorie e una sola sconfitta. I rosanero hanno vinto le ultime due gare di Serie B, battendo la Juve Stabia per 1-0 e l'Arezzo per 3-2 in trasferta.

La Sampdoria, al contrario, ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I blucerchiati arrivano da due risultati negativi di fila in campionato: prima il pareggio per 1-1 con il Cesena, poi la sconfitta per 2-1 contro la Juve Stabia.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 febbraio 2026, quando Sampdoria e Palermo si divisero la posta con un 3-3 in Serie B. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio vede il Palermo in vantaggio con due vittorie contro una della Sampdoria, mentre due incontri sono terminati in parità. I rosanero hanno vinto l'ultimo confronto al Barbera per 1-0, il 12 dicembre 2025.

Classifica













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