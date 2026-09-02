Dove vedere Palermo-Mantova in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 3 set 2026 - 12:00

Palermo-Mantova sarà trasmessa in diretta su Italia 1. Di seguito trovate il canale e le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Palermo-Mantova: giovedì 3 settembre ore 18

Il Palermo di Filippo Inzaghi ospita il Mantova di Francesco Modesto nei sedicesimi di Coppa Italia. Le due formazioni di Serie B si ritrovano di fronte poche settimane dopo l'avvio del campionato, con entrambe le squadre reduci da risultati positivi.

I rosanero arrivano all'appuntamento in buona condizione: tre vittorie nelle ultime tre gare ufficiali, incluso un successo in trasferta contro il Lecce proprio in Coppa Italia. L'arrivo di Mattia Perin dalla Juventus ha rafforzato la squadra, segnale di ambizioni concrete per la stagione.

Il Mantova, dal canto suo, ha impressionato nelle prime uscite. I lombardi hanno battuto la Lazio al primo turno di Coppa Italia e si sono imposti sull'Empoli nell'ultima giornata di Serie B, dimostrando solidità e capacità di fare risultato.

Inzaghi cercherà di sfruttare il fattore campo per portare i suoi al turno successivo, ma il Mantova non si presenterà a Palermo con un ruolo di semplice comparsa. La squadra di Modesto ha già dimostrato di poter sorprendere.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Palermo-Mantova in diretta TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e canale ufficiale.

Stato di forma

Il Palermo arriva alla sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata in un'amichevole contro la Juventus per 2-0. I rosanero hanno poi superato 2-0 il Lecce in Coppa Italia, e nelle prime due uscite di campionato hanno vinto contro la Juve Stabia (1-0) e in trasferta sull'Arezzo (2-3).

Il Mantova presenta un percorso altrettanto convincente: quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con l'unica battuta d'arresto rappresentata da un pesante 5-0 subito dal Frosinone in Serie B a maggio. Da allora la squadra di Modesto ha inanellato tre successi consecutivi, compreso il 3-1 rifilato all'Empoli nell'ultima di campionato e lo 0-2 con cui ha eliminato la Lazio in Coppa Italia.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 marzo 2026, quando il Palermo si impose 2-1 sul Mantova in Serie B. Prima di quella gara, il confronto dell'11 gennaio 2026 era terminato 1-1 in favore del campo del Mantova. Negli ultimi quattro incroci in Serie B il bilancio è di una vittoria per il Palermo, due pareggi e nessun successo per il Mantova.





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