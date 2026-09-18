Dove vedere Palermo-Calcio Padova in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 5 19 set 2026 - 09:00 Stadio Renzo Barbera

Palermo-Calcio Padova sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta streaming o in TV.

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Palermo-Calcio Padova: sabato 19 settembre ore 15

Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo va in scena il confronto di Serie B tra i rosanero di Filippo Inzaghi e il Calcio Padova di Antonio Calabro. La sfida mette di fronte due squadre che arrivano a questo appuntamento con ambizioni diverse ma con la stessa voglia di punti.

Il Palermo occupa la prima posizione in classifica, a pari merito con il Mantova e si presenta a questa gara forte di un momento di forma convincente. Inzaghi ha costruito una squadra solida, capace di segnare con continuità e di gestire le partite con personalità.

Il Padova, dall'altra parte, ha alternato prestazioni di alto livello ad alcuni passi falsi, ma restano una squadra pericolosa capace di fare risultato anche lontano da casa.

Il confronto diretto tra le due formazioni sorride storicamente ai rosanero, che hanno vinto le ultime due sfide di campionato contro i veneti. Il Padova vorrà invertire questa tendenza davanti a un pubblico che si preannuncia caldissimo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Palermo-Calcio Padova in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

Il Palermo arriva a questa sfida con un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. In Serie B i rosanero hanno battuto Juve Stabia, S.S. Arezzo e Sampdoria, quest'ultima sconfitta per 3-1, prima di pareggiare 1-1 contro l'Avellino nell'ultimo turno. Complessivamente la squadra di Inzaghi ha segnato ben 11 gol in questo periodo, a dimostrazione di una fase offensiva prolifica.

Il Calcio Padova presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La vittoria più recente è arrivata contro l'Ascoli per 1-0, mentre in precedenza i veneti avevano perso 3-1 contro la Cremonese. Il Padova ha segnato quattro gol ma ne ha incassati cinque nelle ultime cinque partite, con un rendimento discontinuo che si riflette in una certa instabilità di risultati.

Precedenti

Nell'ultimo precedente, disputato il 21 marzo 2026 in Serie B, il Calcio Padova ha ospitato il Palermo perdendo per 0-1. Anche nella sfida di andata, il 27 dicembre 2025 al Barbera, i rosanero si erano imposti per 1-0. Nei cinque precedenti disponibili il Palermo ha vinto quattro volte e pareggiato una, senza mai perdere contro il Padova.

Classifica













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