Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 11:30

Ospitaletto-Pergolettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Ospitaletto-Pergolettese con una VPN

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Ospitaletto-Pergolettese: data e orario

Ospitaletto e Pergolettese si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi tra loro.

I lombardi arrivano a questo appuntamento dalla terza posizione in classifica, confermandosi tra le realtà più solide del girone. La vittoria esterna contro il Treviso nell'ultimo turno ha certificato la continuità di un gruppo che sa vincere anche lontano dalle mura amiche.

La Pergolettese, invece, occupa la dodicesima posizione e porta con sé un momento di stallo. I gialloblu non riescono a sbloccarsi: quattro pareggi nelle ultime cinque uscite raccontano di una squadra che fatica a trovare il guizzo decisivo.

Il peso specifico della gara è asimmetrico: l'Ospitaletto gioca per consolidare le proprie ambizioni in vetta, mentre la Pergolettese cerca punti per non scivolare ulteriormente verso la zona calda della classifica.

Per chi vuole seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Ospitaletto, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte della Pergolettese la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Ospitaletto arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I lombardi hanno vinto contro il Treviso per 1-0 in trasferta nell'ultimo turno e in precedenza avevano battuto il Novara per 2-0. L'unica sconfitta è arrivata contro il Cittadella per 1-0, mentre i pareggi sono stati registrati contro Renate e AC Carpi, entrambi per 2-2. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

La Pergolettese presenta un ruolino di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque uscite, senza alcuna sconfitta. I gialloblu hanno battuto l'AC Carpi per 2-1 nella gara più recente, mentre in precedenza avevano pareggiato consecutivamente contro Arzignano Valchiampo per 2-2, Trento, Lecco e Folgore Caratese tutti per 0-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre, mostrando solidità difensiva ma una produzione offensiva ancora limitata.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due formazioni, la Pergolettese ha avuto la meglio nell'ultimo scontro diretto, vincendo in casa dell'Ospitaletto per 2-1 nel settembre 2025. Prima di quell'incontro, era stata la Pergolettese a imporsi anche nella sfida casalinga del gennaio 2026 per 1-0. Il bilancio recente sorride dunque agli ospiti, che arrivano a questa gara con due risultati utili consecutivi negli scontri diretti.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, l'Ospitaletto occupa la terza posizione mentre la Pergolettese si trova al dodicesimo posto: una distanza in classifica che riflette due momenti stagionali molto diversi e conferisce alla gara un significato differente per le due panchine.





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