Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoOspitaletto
team-logoPergolettese
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Ospitaletto-Pergolettese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ospitaletto vs Pergolettese
Ospitaletto
Pergolettese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Ospitaletto e Pergolettese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 10

Ospitaletto-Pergolettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Ospitaletto-Pergolettese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Ospitaletto-Pergolettese: data e orario

Ospitaletto e Pergolettese si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi tra loro.

I lombardi arrivano a questo appuntamento dalla terza posizione in classifica, confermandosi tra le realtà più solide del girone. La vittoria esterna contro il Treviso nell'ultimo turno ha certificato la continuità di un gruppo che sa vincere anche lontano dalle mura amiche.

La Pergolettese, invece, occupa la dodicesima posizione e porta con sé un momento di stallo. I gialloblu non riescono a sbloccarsi: quattro pareggi nelle ultime cinque uscite raccontano di una squadra che fatica a trovare il guizzo decisivo.

Il peso specifico della gara è asimmetrico: l'Ospitaletto gioca per consolidare le proprie ambizioni in vetta, mentre la Pergolettese cerca punti per non scivolare ulteriormente verso la zona calda della classifica.

Per chi vuole seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Ospitaletto, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte della Pergolettese la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

OSP

OSP - Forma

CAP
D2-2
CIT
S0-1
NOV
V0-2
REN
D1-1
TRE
V0-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PGT

PGT - Forma

FRC
D0-0
LEC
D0-0
TRE
D0-0
ARZ
D2-2
CAP
V2-1
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Ospitaletto arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I lombardi hanno vinto contro il Treviso per 1-0 in trasferta nell'ultimo turno e in precedenza avevano battuto il Novara per 2-0. L'unica sconfitta è arrivata contro il Cittadella per 1-0, mentre i pareggi sono stati registrati contro Renate e AC Carpi, entrambi per 2-2. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

La Pergolettese presenta un ruolino di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque uscite, senza alcuna sconfitta. I gialloblu hanno battuto l'AC Carpi per 2-1 nella gara più recente, mentre in precedenza avevano pareggiato consecutivamente contro Arzignano Valchiampo per 2-2, Trento, Lecco e Folgore Caratese tutti per 0-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre, mostrando solidità difensiva ma una produzione offensiva ancora limitata.

Precedenti

Testa a testa

OspitalettoPareggioPergolettese
0
0
2
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
1
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
0
FIN
Serie C
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
1
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
2
FIN
1Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei precedenti disponibili tra le due formazioni, la Pergolettese ha avuto la meglio nell'ultimo scontro diretto, vincendo in casa dell'Ospitaletto per 2-1 nel settembre 2025. Prima di quell'incontro, era stata la Pergolettese a imporsi anche nella sfida casalinga del gennaio 2026 per 1-0. Il bilancio recente sorride dunque agli ospiti, che arrivano a questa gara con due risultati utili consecutivi negli scontri diretti.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
9531156+918
V
D
V
S
D
4
TrentoTrentoTRE
9450125+717
V
D
D
V
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
6
TrevisoTrevisoTRE
10442107+316
V
S
D
V
D
7
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
8
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
10
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
92611314-112
D
D
D
S
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
12
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
13
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
AC CarpiAC CarpiCAP
102351420-69
V
S
S
S
D
16
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
9144815-77
D
S
D
S
S
18
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
9054812-45
D
D
D
D
D
20
RenateRenateREN
9045814-64
D
D
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, l'Ospitaletto occupa la terza posizione mentre la Pergolettese si trova al dodicesimo posto: una distanza in classifica che riflette due momenti stagionali molto diversi e conferisce alla gara un significato differente per le due panchine.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google