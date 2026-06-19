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Come vedere Olanda-Svezia con una VPN

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Olanda-Svezia: data e orario

L'Olanda affronta la Svezia nel Gruppo F della Coppa del Mondo 2026, sabato 20 giugno all'NRG Stadium di Houston, Texas. Per entrambe le nazionali, il risultato di questa sfida avrà un peso determinante nella corsa alla qualificazione.

Gli Oranje di Ronald Koeman arrivano all'appuntamento con qualche rimpianto dopo il pareggio per 2-2 contro il Giappone nella gara d'esordio. Una squadra ricca di talento, con Cody Gakpo, Tijjani Reijnders e Frenkie de Jong tra i protagonisti attesi, ma che non ha ancora trovato la continuità necessaria per imporsi con autorità.

Dall'altra parte, la Svezia si presenta a Houston forte di un avvio di torneo straordinario. I Blågult hanno travolto la Tunisia 5-1 nella prima giornata, con Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Yasin Ayari tutti a segno in una prestazione che ha sorpreso molti osservatori.

Graham Potter guida una Svezia che occupa la vetta del Gruppo F dopo la prima giornata. La solidità difensiva abbinata a una potenza offensiva ritrovata rende gli scandinavi avversari tutt'altro che comodi per chiunque.

Koeman sa che un'altra mancata vittoria complicherebbe seriamente il cammino olandese verso gli ottavi. L'Olanda ha i mezzi per ribaltare la situazione, ma dovrà farlo con una prestazione ben diversa da quella vista contro il Giappone.

Di seguito tutte le informazioni su come vedere Olanda vs Svezia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Ronald Koeman dovrebbe schierare Bart Verbruggen tra i pali, con una difesa a quattro composta da Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke. A centrocampo spazio a Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch, mentre Crysencio Summerville, Cody Gakpo e Donyell Malen agiranno nel tridente offensivo. Al momento non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo olandese.

Graham Potter risponde con Kristoffer Nordfeldt in porta e una linea difensiva formata da Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien e Gabriel Gudmundsson. In mezzo al campo agiranno Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson e Jesper Karlström, con Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres e Anthony Elanga a formare il reparto offensivo. Anche per la Svezia non si segnalano assenze per infortunio o squalifica. Aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Olanda ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è il 2-2 contro il Giappone ai Mondiali del 14 giugno. In precedenza, gli Oranje avevano battuto l'Uzbekistan 2-1 in amichevole, ma avevano ceduto 0-1 all'Algeria. Complessivamente, l'Olanda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6 in questo periodo.

La Svezia arriva all'NRG Stadium con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque. L'ultimo risultato è la netta vittoria 5-1 sulla Tunisia il 15 giugno, prima partita del Mondiale. In precedenza, i Blågult avevano pareggiato 2-2 con la Grecia e perso 3-1 contro la Norvegia in amichevole. Nelle cinque gare, la Svezia ha segnato 14 reti subendone 9, a testimonianza di un approccio offensivo deciso ma non sempre impeccabile in fase difensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al 10 ottobre 2017, quando l'Olanda si impose 2-0 sulla Svezia nei playoff di qualificazione ai Mondiali. Prima di quella gara, il match di andata del 6 settembre 2016 era terminato 1-1. Considerando gli ultimi cinque incontri, l'Olanda ha vinto tre volte contro una vittoria svedese, con un pareggio, segnando complessivamente 12 gol a fronte dei 7 realizzati dalla Svezia.

Classifica





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