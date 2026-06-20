Le opzioni per vedere Olanda vs Svezia in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Olanda-Svezia con una VPN

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Olanda-Svezia: data e orario

Olanda e Svezia si affrontano all'NRG Stadium di Houston sabato 20 giugno, in una sfida del Gruppo F della Coppa del Mondo 2026 che potrebbe già disegnare i destini di entrambe le nazionali nel torneo.

Gli Oranje arrivano a questa partita con un pareggio per 2-2 contro il Giappone sulle spalle, un risultato che ha lasciato Ronald Koeman con più domande che risposte. L'Olanda ha condotto la gara ma si è fatta riprendere nel finale, e ora si trova al terzo posto del girone.

La Svezia, invece, ha aperto il torneo con una prestazione di grande impatto. Il 5-1 rifilato alla Tunisia, con Viktor Gyökeres tra i marcatori, ha proiettato la squadra di Graham Potter in cima al Gruppo F con il miglior biglietto da visita possibile.

Cody Gakpo e Tijjani Reijnders restano i principali riferimenti creativi dell'Olanda. Koeman chiederà una risposta di carattere dopo una prestazione d'esordio che non ha rispecchiato il potenziale della rosa.

Per la Svezia, la sfida è confermare quanto mostrato all'esordio. Gyökeres, Anthony Elanga e Benjamin Nygren formano un attacco veloce e diretto, e Potter vorrà consolidare il vantaggio in classifica prima dell'ultima giornata del girone.

Una vittoria per entrambe le squadre varrebbe una posizione di forza in vista dell'ultima giornata. Un pareggio, invece, terrebbe tutto aperto. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Ronald Koeman deve fare i conti con alcune assenze importanti. Prima del torneo, Xavi Simons si è fermato per la rottura del legamento crociato anteriore e Matthijs de Ligt è stato escluso dopo un intervento alla schiena. In settimana si è aggiunto il forfait di Quinten Timber, out per una lieve commozione cerebrale riportata in allenamento. Nonostante questi problemi, Koeman può contare su Virgil van Dijk e Crysencio Summerville, entrambi in gol contro il Giappone. Il probabile undici titolare prevede Bart Verbruggen in porta, con Dumfries, Van Dijk, Van de Ven e Van Hecke in difesa, De Jong, Reijnders e Gravenberch a centrocampo, e Summerville, Gakpo e Malen nel tridente offensivo.

Graham Potter può invece contare su una rosa al completo. Nessun infortunato, nessuno squalificato: tutti i 26 convocati sono disponibili. Viktor Gyökeres e il resto dell'attacco svedese escono indenni dall'esordio contro la Tunisia. Il probabile undici titolare vede Nordfeldt tra i pali, Lagerbielke, Lindelöf, Hien e Gudmundsson in difesa, Ayari, Karlström e Bernhardsson a centrocampo, con Nygren, Gyökeres ed Elanga davanti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 26 Q. Timber Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Olanda arriva a questa partita con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato il 2-2 con il Giappone nella prima giornata mondiale del 14 giugno, preceduto da un 2-1 in amichevole contro l'Uzbekistan. Gli Oranje hanno perso 1-0 contro l'Algeria in un'amichevole di giugno, ma avevano battuto la Norvegia 2-1 a marzo. Nelle cinque partite, la squadra di Koeman ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

La Svezia presenta un andamento più convincente: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque. Il risultato più recente è la vittoria per 5-1 sulla Tunisia il 15 giugno, la prestazione più brillante del lotto. Prima di quel successo, i biancoazzurri avevano pareggiato 2-2 con la Grecia e perso 3-1 contro la Norvegia in amichevole, ma avevano vinto entrambe le gare dei playoff di qualificazione mondiale contro Polonia (3-2) e Ucraina (1-3 in trasferta). In cinque partite, la Svezia ha segnato 14 gol e ne ha incassati 9.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'ottobre 2017, quando l'Olanda si impose 2-0 in una gara di qualificazione mondiale. Guardando agli ultimi cinque incontri registrati, gli Oranje hanno il bilancio più favorevole: tre vittorie contro una della Svezia, con un pareggio. Il risultato più netto rimane il 4-1 con cui l'Olanda batté la Svezia in un'amichevole di qualificazione agli Europei nell'ottobre 2010.

Classifica





Nel Gruppo F dei Mondiali 2026, la Svezia occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Olanda è terza.





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