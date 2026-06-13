In Italia, Olanda vs Giappone è trasmessa in diretta su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Olanda-Giappone con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Olanda-Giappone: data e orario

Olanda e Giappone aprono la loro avventura al Mondiale 2026 domenica 14 giugno al Dallas Stadium di Arlington, Texas, in una sfida valida per il Girone F della Coppa del Mondo FIFA.

Ronald Koeman porta gli Oranje sul palcoscenico più grande del calcio con ambizioni chiare. L'Olanda ha chiuso le qualificazioni europee senza sconfitte, raccogliendo sei vittorie e due pareggi nel Gruppo G UEFA, e si presenta in Texas con una rosa di qualità costruita attorno a leader come Virgil van Dijk e Frenkie de Jong.

Dall'altra parte, il Giappone di Hajime Moriyasu arriva in North America reduce da una serie di sei vittorie consecutive, comprese affermazioni di prestigio contro Brasile e Inghilterra. I Samurai Blu hanno dimostrato di saper battere le grandi del calcio mondiale e non intendono fare da comparsa in questo gruppo.

L'assenza più pesante per il Giappone è quella di Wataru Endo: il capitano e centrocampista del Liverpool sarà out per tutto il torneo per infortunio, una perdita enorme per Moriyasu, che dovrà riorganizzare il proprio centrocampo.

Il Girone F è tra i più equilibrati del torneo, con Svezia e Tunisia a completare un quadro che non lascia margine di errore. Né Olanda né Giappone possono permettersi un passo falso fin dall'esordio.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV e in streaming dall'Italia, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Ronald Koeman può contare su una rosa pressoché al completo. Il probabile undici titolare degli Oranje prevede Bart Verbruggen in porta, con Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven in difesa. A centrocampo spazio a Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch, mentre in attacco sono attesi Crysencio Summerville, Cody Gakpo e Donyell Malen. Non si registrano infortuni o squalifiche.

Il Giappone dovrà fare i conti con l'assenza di Wataru Endo, out per tutta la durata del torneo. Hajime Moriyasu risponderà con Zion Suzuki tra i pali, una difesa composta da Hiroki Ito, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe e Junya Ito, e un centrocampo con Kaishu Sano, Keito Nakamura, Ritsu Doan e Takefusa Kubo. Ayase Ueda e Daichi Kamada completeranno il reparto offensivo. Non si segnalano ulteriori assenze.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Olanda arriva all'esordio mondiale con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'ultimo impegno gli Oranje hanno battuto l'Uzbekistan 2-1 in amichevole l'8 giugno, mentre in precedenza avevano ceduto 1-0 all'Algeria. Tra i risultati positivi spicca il 4-0 alla Lituania nei playoff di qualificazione UEFA, con la squadra che ha segnato complessivamente nove reti concedendone quattro in questo periodo.

Il Giappone si presenta al Mondiale con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite. I Samurai Blu hanno battuto l'Islanda 1-0 nell'ultimo test del 31 maggio, dopo aver superato l'Inghilterra 1-0 a Wembley e la Scozia 1-0 in trasferta. Il cammino recente include anche un 3-0 alla Bolivia e un 2-0 al Ghana, per un totale di sei gol segnati e zero subiti nelle ultime cinque gare.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 16 novembre 2013, quando una sfida amichevole si concluse 2-2. Prima di quel pareggio, l'Olanda aveva battuto il Giappone 1-0 nella fase a gironi del Mondiale 2010, in quello che resta l'unico precedente in competizione ufficiale tra le due squadre. Nei tre incontri totali disponibili, l'Olanda ha ottenuto una vittoria, un pareggio e nessuna sconfitta, segnando sei reti e subendone due.

Classifica





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV