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Olanda-Giappone: data e orario

Olanda e Giappone aprono il loro cammino nel Girone F della Coppa del Mondo 2026 al Dallas Stadium di Arlington, Texas, in quella che si preannuncia come una delle gare più equilibrate e tatticamente interessanti dell'intera prima giornata.

Ronald Koeman porta gli Oranje in Texas con ambizioni precise. La squadra olandese ha chiuso la fase di qualificazione UEFA senza sconfitte, raccogliendo 20 punti in otto partite e concedendo appena quattro reti. Cody Gakpo, Donyell Malen e un Memphis Depay tornato ai massimi livelli dopo aver superato un problema muscolare rappresentano un attacco di qualità indiscutibile.

Il Giappone arriva a questa sfida dopo un percorso di qualificazione asiatico condotto con autorità e continuità. Hajime Moriyasu ha costruito un gruppo coeso, capace di pressare alto e colpire in verticale. I Samurai Blu hanno battuto l'Inghilterra a Wembley nel marzo 2026 e vinto cinque delle ultime cinque partite disputate.

L'assenza più pesante in casa giapponese è quella del capitano Wataru Endo, che ha annunciato il ritiro dalla nazionale dopo non essere riuscito a recuperare dall'infortunio in tempo per il torneo. Una perdita significativa per il centrocampo di Moriyasu, che dovrà ridisegnare la copertura davanti alla difesa.

Nel Girone F figurano anche Svezia e Tunisia, il che rende ogni punto prezioso fin dalla prima giornata. Né l'Olanda né il Giappone possono permettersi un passo falso in apertura.

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Formazioni

Ronald Koeman dovrebbe schierare Bart Verbruggen in porta, con Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven in difesa. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders comporranno la linea mediana, mentre Cody Gakpo, Crysencio Summerville e Donyell Malen agiranno nel tridente offensivo. Non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche.

Hajime Moriyasu si affida a Zion Suzuki tra i pali, con Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito e Junya Ito nella linea difensiva. Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan e Takefusa Kubo completano la zona centrale e le fasce, mentre Ao Tanaka e Ayase Ueda sono attesi titolari. La grande assenza è quella di Wataru Endo, ritiratosi dalla nazionale per infortunio alla vigilia del torneo. Non si segnalano ulteriori indisponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Olanda ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sull'Uzbekistan nell'amichevole dell'8 giugno 2026. In precedenza, gli Oranje avevano perso 1-0 contro l'Algeria e pareggiato 1-1 con l'Ecuador. Tra i risultati positivi spicca il 4-0 alla Lituania nel playoff di qualificazione mondiale del novembre 2025. La squadra ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4 in questo arco di gare.

Il Giappone presenta un ruolino di cinque vittorie consecutive. L'ultima partita disputata è il successo 1-0 sull'Islanda il 31 maggio 2026. In precedenza, i Samurai Blu avevano battuto l'Inghilterra 1-0 a Wembley e la Scozia 1-0 a marzo. Contro la Bolivia il Giappone si è imposto 3-0, mentre contro il Ghana ha vinto 2-0. Nelle cinque gare considerate, la squadra di Moriyasu ha segnato 7 gol senza subire alcuna rete.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 16 novembre 2013, un'amichevole terminata 2-2. Prima di quella sfida, l'Olanda aveva battuto il Giappone 1-0 nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2010 il 19 giugno di quell'anno, e 3-0 in un'amichevole del settembre 2009. Nei tre precedenti disponibili, l'Olanda conta due vittorie e un pareggio, con 6 gol segnati e 2 subiti.

Classifica





Nel Mondiali - Girone F, il Giappone occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Olanda si trova in seconda.





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