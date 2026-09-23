UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

In Italia, Olanda-Germania è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La partita è visibile anche in chiaro su TV8. Di seguito i dettagli per seguire il match.

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Olanda-Germania: giovedì 24 settembre ore 20:45

La Johan Cruijff Arena di Amsterdam ospita Olanda-Germania, sfida valida per il Gruppo 2 della UEFA Nations League A. Due squadre che si conoscono bene si ritrovano di fronte in un contesto che, per entrambe, ha un peso specifico nella classifica del girone.

Per l'Olanda è il debutto ufficiale di Xavi Hernandez come commissario tecnico. L'ex allenatore del Barcellona ha presentato la sua prima lista di convocati con scelte coraggiose, premiando giovani dell'Eredivisie come Ruben van Bommel del PSV e il centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiel, entrambi alla prima chiamata in nazionale.

Anche la Germania è in fase di ricostruzione sotto la nuova guida di Jurgen Klopp. Marc-Andre ter Stegen, tornato in campo con l'Ajax dopo un periodo difficile a Barcellona, è stato chiamato da Klopp come erede di Manuel Neuer tra i pali. Un ritorno carico di significato per il portiere trentaduenne.

La Germania arriva a questa sfida con un recente passato di alti e bassi. Dopo aver eliminato il Curaçao per 7-1 nella fase a gironi del Mondiale, i tedeschi hanno poi ceduto all'Ecuador e pareggiato con il Paraguay prima di essere eliminati. L'Olanda, dal canto suo, ha raggiunto almeno il turno successivo prima di uscire contro il Marocco.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Xavi Hernandez dovrebbe schierare l'Olanda con Bart Verbruggen in porta, una difesa composta da Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries e Jan Paul van Hecke, con Joey Veerman, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch a centrocampo e il tridente offensivo formato da Crysencio Summerville, Brian Brobbey e Cody Gakpo.

Jurgen Klopp risponde con Marc-Andre ter Stegen tra i pali, davanti a Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Josha Vagnoman e Nathaniel Brown. In mezzo al campo spazio a Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, con a Lennart Karl, Florian Wirtz, Jamal Musiala e Kai Havertz nel reparto avanzato. Anche per la Germania nessuna assenza per infortuni o squalifiche è al momento segnalata.

Stato di forma

L'Olanda arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Gli oranje hanno chiuso la fase a gironi del Mondiale con successi netti — tra cui il 5-1 alla Svezia — prima di essere eliminati dal Marocco agli ottavi con il risultato di 1-1 ai tempi regolamentari.

La Germania presenta lo stesso identico record: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il 7-1 al Curaçao resta il risultato più eclatante del loro recente cammino, ma i tedeschi hanno poi perso contro l'Ecuador per 2-1 e pareggiato con il Paraguay prima dell'eliminazione al mondiale.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale all'ottobre 2024 in Nations League, quando la Germania si impose per 1-0 in casa. In precedenza, nel settembre 2024, la sfida di Amsterdam era terminata 2-2. Considerando gli ultimi cinque precedenti, la Germania ha vinto due volte, l'Olanda una, con due pareggi: un confronto equilibrato che non assegna favori a nessuna delle due parti.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Germania GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Grecia GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Olanda OLA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbia SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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