Olanda vs Algeria è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Le opzioni per seguire la partita in diretta sono elencate qui sotto.

Come vedere Olanda-Algeria con una VPN

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Olanda-Algeria: data e orario

L'Olanda affronta l'Algeria in un'amichevole internazionale che va ben oltre il semplice test pre-torneo. Con il Mondiale 2026 ormai alle porte, entrambe le nazionali cercano risposte concrete prima di volare in Nord America.

Per Ronald Koeman, questa è una delle ultime occasioni per definire la formazione tipo. Gli Oranje sono inseriti nel Gruppo F con Giappone, Svezia e Tunisia, e il tecnico vuole arrivare al torneo con le idee chiare su ogni ruolo.

La recente esclusione di Jeremie Frimpong dalla lista dei 26 convocati ha fatto discutere. Koeman ha scelto Crysencio Summerville e Justin Kluivert come alternative sulle fasce, una scelta che riflette precise priorità tattiche in vista della fase a gironi.

L'Algeria arriva a questa sfida con un percorso recente tutt'altro che lineare. Le Volpi del Deserto hanno disputato la Coppa d'Africa all'inizio del 2026 e portano con sé sia la solidità difensiva che la capacità di colpire in attacco.

Nel Gruppo J del Mondiale, i nordafricani troveranno Argentina, Giordania e Austria: un raggruppamento che non lascia margine di errore. Ogni minuto di questa amichevole ha quindi un peso specifico per lo staff tecnico algerino.

Per seguire la partita in diretta, le opzioni su canale TV e live streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Stato di forma

L'Olanda arriva a questa partita con un ruolino di marcia positivo nelle ultime cinque uscite: tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte. L'ultimo risultato è stato l'1-1 contro l'Ecuador in amichevole il 31 marzo, mentre quattro giorni prima gli Oranje avevano battuto la Norvegia 2-1. In precedenza, nella fase playoff delle qualificazioni mondiali UEFA, la nazionale di Koeman aveva dominato con due vittorie per 4-0 contro Lituania e Finlandia, intervallate da un pareggio per 1-1 con la Polonia.

L'Algeria presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con nove gol segnati. L'uscita più recente è stato lo 0-0 contro l'Uruguay il 31 marzo. Prima di quel pareggio, le Volpi del Deserto avevano travolto il Guatemala 7-0. Alla Coppa d'Africa 2026, l'Algeria aveva vinto due partite su tre nel girone, prima di essere eliminata con una sconfitta per 2-0 contro la Nigeria.

Precedenti

I dati storici sugli scontri diretti tra Olanda e Algeria non sono disponibili per questa partita. La sezione verrà aggiornata qualora le informazioni sui precedenti incontri tra le due nazionali diventino disponibili.

Classifica









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