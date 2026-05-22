Dove vedere oggi la Francia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Francia la partita andrà in onda su M6e beIN Sports. M6 la trasmetterà in chiaro anche in streaming su 6play, mentre beIN Sports la offrirà sui propri canali a pagamento e sull’app beIN CONNECT. In Senegal, l’emittente pubblica RTS trasmetterà la gara in chiaro via terra e satellite.

Qual è la prossima partita della Francia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Francia nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, controil Senegal, si terrà all'iconico MetLife Stadium. Essendo la prima dei Bleus e un match tra due potenze del calcio, sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Senegal Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio MetLife Stadium (Stadio New York New Jersey) Città East Rutherford, New Jersey, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Francia?

Per seguire la campagna mondiale dei Bleus, con Kylian Mbappé e Michael Olise, sintonizzatevi su beIN Sports e M6.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Francia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale francese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la Francia in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non servono SIM fisiche né graffette. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



