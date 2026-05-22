Dove vedere oggi il Canada ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi usare.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra di navigazione in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Canada, la partita sarà trasmessa da Bell Media: in inglese su TSN eCTV, in francese su RDS, anche in diretta streaming su TSN Direct e RDS Direct. In Bosnia-Erzegovina, la trasmette Arena Sport. La partita sarà trasmessa in diretta sui suoi canali premium e sulle piattaforme di streaming regionali.
Qual è la prossima partita del Canada ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio del Canada nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, controla Bosnia-Erzegovina, si terrà all'iconico Toronto Stadium. Essendo la prima storica partita casalinga dei “Les Rouges”, sarà trasmessa sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Bosnia-Erzegovina
Data
Venerdì 12 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
15:00 (ora locale) / 20:00 (BST)
Stadio
Toronto Stadium (all'Exhibition Place)
Città
Toronto, Ontario, Canada
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Canada?
Per seguire la campagna mondiale del Canada con Alphonso Davies e Jonathan David, sintonizzatevi su Bell Media e TSN.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Canada ai Mondiali FIFA 2026
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- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
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