Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G BC Place Vancouver

La partita tra Nuova Zelanda e Belgio è trasmessa in live streaming su DAZN. Di seguito il dettaglio con il canale disponibile e il link per accedere alla copertura in diretta.

Come vedere Nuova Zelanda-Belgio con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Nuova Zelanda-Belgio: data e orario

La Nuova Zelanda affronta il Belgio al BC Place di Vancouver nell'ultima giornata del Girone G della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le squadre si tratta di una partita da dentro o fuori, con la qualificazione agli ottavi ancora in bilico.

Gli All Whites si presentano all'appuntamento dopo una sconfitta per 3-1 contro l'Egitto nella seconda giornata, un risultato che ha spento l'entusiasmo generato dal pareggio per 2-2 contro l'Iran all'esordio. La Nuova Zelanda, alla sua terza partecipazione al Mondiale e dopo sedici anni di assenza, ha dimostrato carattere ma anche fragilità difensiva.

Il Belgio, dal canto suo, vive una crisi di risultati che ha sorpreso tutti. Due pareggi nelle prime due partite, contro Egitto (1-1) e Iran (0-0), hanno lasciato i Diavoli Rossi in una posizione precaria. Kevin De Bruyne ha ammesso pubblicamente che la squadra non ha rispettato le aspettative, parlando di errori evitabili che stanno pesando sull'intera campagna.

La situazione è ulteriormente complicata dall'assenza di Nathan Ngoy, espulso nella gara contro l'Iran e quindi squalificato per questo match. Rudi Garcia dovrà ridisegnare la difesa, con Arthur Theate candidato a prendere il posto del terzino del Lille.

In attacco, Romelu Lukaku resta sotto esame. La scelta tra lui e Charles De Ketelaere per il ruolo di prima punta è uno dei temi tattici più discussi alla vigilia. Jeremy Doku, rientrato nel gruppo dopo aver assistito alla nascita del suo primo figlio a Londra, potrebbe tornare disponibile per questa sfida.

Per la Nuova Zelanda, Chris Wood è il riferimento offensivo imprescindibile. L'attaccante del Nottingham Forest ha fornito due assist nel pareggio contro l'Iran e rappresenta la principale minaccia per la difesa belga. Elijah Just, autore di entrambe le reti contro l'Iran, è l'altro giocatore capace di fare la differenza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Nuova Zelanda vs Belgio in TV e in live streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico della Nuova Zelanda, Darren Bazeley, dovrebbe schierare il seguente undici titolare: Crocombe; Cacace, Boxall, Payne, Surman; McCowatt, Singh, Just, Stamenic, Bell; Wood. Non risultano indisponibili per infortunio o squalifica tra gli All Whites.

Sul fronte belga, Rudi Garcia ha a disposizione il seguente undici probabile: Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. L'unica assenza confermata è quella di Nathan Ngoy, squalificato dopo il rosso rimediato contro l'Iran. Aggiornamenti sulle condizioni del gruppo saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 25 N. Ngoy

Stato di forma

La Nuova Zelanda ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 contro l'Egitto il 22 giugno, una gara in cui gli All Whites avevano trovato il vantaggio prima di subire tre reti nella ripresa. In precedenza, il pareggio per 2-2 con l'Iran aveva fatto ben sperare. Nelle cinque partite considerate, la Nuova Zelanda ha segnato otto gol e ne ha subiti dodici.

Il Belgio ha vinto due partite e pareggiato le altre tre nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l'Iran del 21 giugno, disputato in inferiorità numerica per buona parte della gara. Prima ancora, il pareggio per 1-1 con l'Egitto. Le due vittorie sono arrivate in amichevole, con un netto 5-0 alla Tunisia e un 2-0 alla Croazia. I Diavoli Rossi hanno segnato sette gol e ne hanno incassati tre nelle cinque partite, senza mai perdere.

Precedenti

Classifica





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







