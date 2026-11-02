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Serie C - Game Week 12 2 nov 2026 - 14:30

Novara-Desenzano è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Novara e Desenzano si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica ben diversi. La sfida si inserisce nel calendario del Girone A, con entrambe le formazioni chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi stagionali.

Il Novara arriva a questo appuntamento in un momento di difficoltà. I piemontesi hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite e la sconfitta per 2-0 contro l'Arzignano Valchiampo nell'ultimo turno ha lasciato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva del gruppo.

La squadra di casa occupa una posizione nella parte bassa della graduatoria e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più pericolosa. Ogni gara interna diventa una chance concreta per muovere la classifica.

Il Desenzano si presenta con un ruolino di marcia altrettanto altalenante. Dopo due vittorie consecutive, i lombardi hanno incassato due sconfitte di fila, l'ultima delle quali per mano della Giana Erminio, che ha frenato il loro slancio.

Gli ospiti si trovano in una posizione di metà classifica che lascia aperte diverse strade, ma la continuità resta il nodo da sciogliere. Un risultato positivo fuori casa darebbe loro una spinta importante in termini di morale e punti.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Stato di forma

Il Novara ha collezionato nelle ultime cinque partite un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'unico successo è arrivato in trasferta contro il Dolomiti Bellunesi per 2-1, mentre il pareggio per 2-2 con l'AlbinoLeffe ha interrotto una striscia negativa. Complessivamente la squadra ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8 in questo periodo, con la difesa che ha mostrato lacune evidenti.

Il Desenzano ha registrato anch'esso 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque. La vittoria più netta è stata il 2-0 rifilato al Dolomiti Bellunesi, seguita dal successo esterno contro il Folgore Caratese per 2-1. La sconfitta per 4-1 contro l'Alcione Milano resta la nota più stonata del recente cammino, con 8 gol subiti totali a fronte di 6 realizzati.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Novara e Desenzano. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

In Serie C Girone A, il Novara si trova in una posizione che lo espone alle pressioni della zona retrocessione, mentre il Desenzano occupa una collocazione di metà classifica che gli garantisce maggiore tranquillità ma non ancora la certezza di un campionato sereno. Per i padroni di casa, i tre punti in palio hanno un peso specifico superiore rispetto agli ospiti.