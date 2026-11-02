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Dove vedere Novara-Desenzano: streaming, canali tv, data, orario e formazioni

Novara vs Desenzano
Serie C
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Come vedere la partita di Serie C tra Novara e Desenzano, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Novara-Desenzano è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Novara e Desenzano si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica ben diversi. La sfida si inserisce nel calendario del Girone A, con entrambe le formazioni chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi stagionali.

Il Novara arriva a questo appuntamento in un momento di difficoltà. I piemontesi hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite e la sconfitta per 2-0 contro l'Arzignano Valchiampo nell'ultimo turno ha lasciato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva del gruppo.

La squadra di casa occupa una posizione nella parte bassa della graduatoria e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più pericolosa. Ogni gara interna diventa una chance concreta per muovere la classifica.

Il Desenzano si presenta con un ruolino di marcia altrettanto altalenante. Dopo due vittorie consecutive, i lombardi hanno incassato due sconfitte di fila, l'ultima delle quali per mano della Giana Erminio, che ha frenato il loro slancio.

Gli ospiti si trovano in una posizione di metà classifica che lascia aperte diverse strade, ma la continuità resta il nodo da sciogliere. Un risultato positivo fuori casa darebbe loro una spinta importante in termini di morale e punti.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Stato di forma

NOV

NOV - Forma

OSP
S0-2
DBE
V1-2
CIT
S0-2
ALB
D2-2
ARZ
S2-0
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
DES

DES - Forma

JNG
D0-0
FRC
V1-2
DBE
V2-0
ALC
S4-1
GIA
S1-2
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Novara ha collezionato nelle ultime cinque partite un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'unico successo è arrivato in trasferta contro il Dolomiti Bellunesi per 2-1, mentre il pareggio per 2-2 con l'AlbinoLeffe ha interrotto una striscia negativa. Complessivamente la squadra ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8 in questo periodo, con la difesa che ha mostrato lacune evidenti.

Il Desenzano ha registrato anch'esso 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque. La vittoria più netta è stata il 2-0 rifilato al Dolomiti Bellunesi, seguita dal successo esterno contro il Folgore Caratese per 2-1. La sconfitta per 4-1 contro l'Alcione Milano resta la nota più stonata del recente cammino, con 8 gol subiti totali a fronte di 6 realizzati.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Novara e Desenzano. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
12741239+1425
V
V
S
V
D
3
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
126331712+521
D
V
S
V
D
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
10
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
123451317-413
D
S
S
D
V
13
Pro VercelliPro VercelliPRO
113351019-912
V
S
S
V
D
14
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
16
NovaraNovaraNOV
112451016-610
S
D
S
V
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
18
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
12246818-1010
S
S
S
S
S
19
RenateRenateREN
121561416-28
V
D
S
D
D
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie C Girone A, il Novara si trova in una posizione che lo espone alle pressioni della zona retrocessione, mentre il Desenzano occupa una collocazione di metà classifica che gli garantisce maggiore tranquillità ma non ancora la certezza di un campionato sereno. Per i padroni di casa, i tre punti in palio hanno un peso specifico superiore rispetto agli ospiti.

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