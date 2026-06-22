Coppa del Mondo - Mondiali - Girone I New York/New Jersey Stadium

In Italia, la partita tra Norvegia e Senegal è trasmessa in diretta su DAZN. Il canale TV e le opzioni di live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Norvegia-Senegal con una VPN

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Norvegia-Senegal: data e orario

Norvegia e Senegal si sfidano al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, nel Girone I della Coppa del Mondo FIFA 2026. Il calcio d'inizio è fissato per lunedì 22 giugno alle ore 20:00 ET.

La Norvegia arriva a questa partita con il vento in poppa. Erling Haaland ha segnato due gol al suo debutto mondiale, guidando i suoi alla vittoria per 4-1 sull'Iraq al Gillette Stadium. Per una nazionale assente dai grandi tornei da quasi trent'anni, è stato un esordio che ha rispettato le attese.

Il Senegal, al contrario, ha bisogno di riscattarsi. I Leoni della Teranga hanno tenuto testa alla Francia per un tempo, ma Kylian Mbappé e Michael Olise hanno spezzato ogni resistenza nella ripresa, fissando il punteggio sul 3-1. Pape Thiaw sa bene che un altro passo falso complicherebbe seriamente il cammino della sua squadra.

Per il Senegal la posta in gioco è chiara: perdere qui significherebbe arrivare all'ultima gara del girone contro l'Iraq, il 26 giugno, con le spalle al muro. La Norvegia, invece, può giocare con maggiore libertà: una seconda vittoria consecutiva varrebbe quasi un posto al turno successivo.

Entrami i roster sono ricchi di talento europeo. Martin Ødegaard e Haaland guidano una Norvegia che torna finalmente a recitare un ruolo da protagonista sul palcoscenico mondiale. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye conferiscono al Senegal una spina dorsale esperta e collaudata.

Il MetLife Stadium, che ospiterà la finale del Mondiale il 19 luglio, offre la cornice ideale a una partita con implicazioni concrete per la qualificazione. Di seguito tutto quello che c'è da sapere su come seguire la gara in diretta.

Formazioni

Stale Solbakken schiera una Norvegia con Ørjan Nyland tra i pali, una difesa a quattro composta da Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Julian Ryerson e Torbjørn Heggem, e un centrocampo con Martin Ødegaard, Sander Berge e Fredrik Aursnes. In attacco spazio ad Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sørloth. Al momento non si segnalano infortuni né squalifiche in casa norvegese.

Pape Thiaw risponde con Édouard Mendy in porta e una retroguardia guidata da Kalidou Koulibaly, affiancato da Malick Diouf, Krepin Diatta e Moussa Niakhaté. Il terzetto di centrocampo è formato da Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye, mentre Nicolas Jackson, Sadio Mané e Ismaila Sarr agiscono nel tridente offensivo. Nessun infortunio o squalifica è attualmente registrato per il Senegal; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Norvegia presenta un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La sconfitta è arrivata a marzo in un'amichevole contro l'Olanda per 2-1. L'uscita più recente è stata il netto 4-1 all'Iraq nella gara inaugurale del Mondiale il 16 giugno, mentre in giugno avevano già battuto la Svezia per 3-1. Completano il quadro il pareggio per 1-1 con il Marocco e lo 0-0 contro la Svizzera: una sequenza che mostra una squadra capace di segnare con continuità, pur concedendo poco.

Il Senegal ha vinto due, perso due e pareggiato una delle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-1 contro la Francia nella fase a gironi del Mondiale il 16 giugno. In precedenza, i Leoni avevano pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita e perso 3-2 contro gli Stati Uniti in amichevole a maggio. Le vittorie sono arrivate contro il Gambia (3-1) e il Perù (2-0) a marzo, a dimostrazione che il Senegal sa essere cinico quando le condizioni lo favoriscono.

Precedenti

NOR Ultima partita SEN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Senegal 2 - 1 Norvegia 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due nazionali si sono incontrate una sola volta nel periodo considerato. Il Senegal batté la Norvegia 2-1 in un'amichevole disputata il 1° marzo 2006 in terra senegalese. Un unico precedente offre indicazioni limitate su quanto potrebbe accadere al MetLife Stadium, ma certifica che il Senegal ha almeno un successo nel curriculum contro gli avversari di lunedì.

Classifica





Nel Mondiali - Girone I, la Norvegia occupa attualmente il primo posto in classifica, mentre il Senegal si trova in terza posizione.





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