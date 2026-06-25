Norvegia vs Francia è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in streaming live.

Come vedere Norvegia-Francia con una VPN

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Norvegia-Francia: data e orario

Il Gillette Stadium di Foxborough ospita venerdì 26 giugno la sfida tra Norvegia e Francia, gara decisiva per la testa del Girone I della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi, ma il primo posto è ancora in palio.

La Francia arriva all'appuntamento senza il suo commissario tecnico. Didier Deschamps ha rinunciato alla panchina per la scomparsa della madre, lasciando la guida tecnica al suo vice Guy Stephan in quello che si preannuncia come un momento di grande carica emotiva per tutto il gruppo transalpino.

Kylian Mbappé guida la classifica marcatori francese con quattro reti in due partite, frutto delle doppiette contro Senegal e Iraq. Il capitano dei Bleus ha superato il record storico di Olivier Giroud come miglior marcatore di sempre della Francia, e al Mondiale sta disputando una fase a gironi di altissimo livello.

Dall'altra parte, la Norvegia si presenta con una spinta emotiva straordinaria. Dopo 25 anni di assenza dalle grandi competizioni internazionali, la squadra di Staale Solbakken ha già conquistato il passaggio al turno successivo, festeggiato con la celebrazione del "Viking Row" insieme ai propri tifosi. Erling Haaland è a quota quattro gol in due presenze mondiali, portando il suo totale in nazionale a 59 reti in 52 apparizioni.

Il duello tra Mbappé e Haaland catalizza l'attenzione di tutto il mondo del calcio. I due attaccanti, entrambi a quattro gol nel torneo, si sfidano per la Scarpa d'Oro. Michael Olise aggiunge ulteriore qualità alla trequarti francese: il talento del Bayern Monaco sta impressionando al Mondiale, tanto che il club bavarese starebbe lavorando a un rinnovo contrattuale per blindarlo fino al 2031 e allontanare le sirene del Real Madrid.

Per scoprire dove seguire la partita in TV e in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

La Norvegia di Solbakken si affida al consueto undici titolare: davanti alla porta di Nyland, la difesa è composta da Ajer, Wolfe e Pedersen, con Heggem a sinistra. Aursnes e Berge presidiano il centrocampo, mentre Ødegaard agisce da trequartista alle spalle di Sørloth, Nusa e Haaland. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo norvegese.

La Francia, guidata per l'occasione dall'assistente Guy Stephan, schiera Maignan tra i pali con una linea difensiva formata da Upamecano, Saliba, Koundé e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio a Tchouameni con Rabiot, mentre Olise, Dembélé e Doué supportano Mbappé in attacco. Anche il gruppo transalpino non presenta indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Norvegia ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, con un bilancio di 9 gol segnati e 4 subiti. Nella gara più recente ha battuto il Senegal 3-2, dopo aver travolto l'Iraq 4-1 nella gara d'esordio mondiale. I norvegesi non hanno subito sconfitte nel periodo considerato, pareggiando contro Marocco (1-1) e Svizzera (0-0) nelle amichevoli pre-torneo.

La Francia presenta quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con 11 reti realizzate e 4 incassate. L'ultima uscita è stata il netto 3-0 rifilato all'Iraq, dopo il 3-1 al Senegal all'esordio. L'unico passo falso è arrivato in amichevole contro la Costa d'Avorio (1-2), mentre nella stessa finestra preparatoria i Bleus avevano superato la Colombia 3-1 e battuto l'Irlanda del Nord 3-1.

Precedenti

NOR Ultime 2 partite FRA 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Francia 4 - 0 Norvegia

Norvegia 2 - 1 Francia 2 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due squadre si sono affrontate due volte. L’ultimo incontro, il 27 maggio 2014, ha visto la Francia battere la Norvegia 4-0 in amichevole; l’11 agosto 2010 la Norvegia aveva vinto 2-1 in casa. Il bilancio complessivo vede una vittoria per parte, con cinque gol francesi e tre norvegesi.

Classifica





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