Dove vedere Napoli-Sampdoria in tv e streaming

Il Napoli di Ancelotti sfida la Sampdoria di Di Francesco nella 3ª giornata di Serie A: le informazioni sulla gara e dove seguirla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti ospita la di Eusebio Di Francesco nel secondo anticipo della 3ª giornata del campionato di . Per i partenopei si tratta del ritorno ufficiale al San Paolo dopo i lavori di ristrutturazione - con tanto di polemiche da parte del club partenopeo e di Carlo Ancelotti - che hanno caratterizzato lo storico impianto.

Gli azzurri hanno al momento 3 punti in classifica: dopo la vittoria all'esordio contro la , è arrivato infatti il rocambolesco k.o. di con la . Ancora 0 punti invece per i blucerchiati, con 2 pesanti sconfitte nelle prime 2 giornate contro e che sono seguite al successo in Coppa contro il .

Fra i campani Lorenzo Insigne è il miglior realizzatore con 2 reti segnate entrambe con la Fiorentina. I liguri sono la squadra contro cui l'attaccante, che potrebbe non essere della partita per infortunio, ha disputato il maggior numero di minuti in Serie A (1027) e una delle tre contro cui ha segnato più reti (6 come con e Fiorentina). Fra i blucerchiati, invece, Fabio Quagliarella, capocannoniere dell'ultimo torneo, ha segnato al momento l'unico goal della squadra su calcio di rigore.

I precedenti in casa del Napoli vedono un netto predominio dei partenopei con 24 successi, 19 pareggi e soltanto 9 sconfitte in 52 confronti. L'ultimo colpo esterno della Sampdoria in casa del Napoli risale al lontano 1998 (2-0 con una doppietta di Laigle). Al San Paolo si confronteranno quelle che al momento risultano essere le peggiori difese della Serie A: sono infatti 7 i goal presi da ambedue le squadre nelle prime 2 giornate del torneo.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SAMPDORIA

La partita Napoli-Sampdoria si giocherà il pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 alle ore 18.00 allo Stadio San Paolo di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA

Ancelotti ritrova Insigne dopo il risentimento al flessore destro, ma dovrebbe esserci Younes dal 1' nel trio dei trequartisti con Callejón e Zielinski alle spalle della punta centrale, che con ogni probabilità sarà ancora Mertens. Anche Milik infatti non è ancora pronto per rientrare. Possibile turnover in vista del anche sulla mediana, dove potrebbe trovar spazio Elmas, e in difesa, con Maksimovic. Non è da escludere però un cambio di modulo con il ritorno al 4-4-2.

Di Francesco, che pensa anche alla difesa a tre, non potrà ancora disporre del nuovo acquisto Maroni, sempre out per il problema avuto alla caviglia. Nel tridente d'attacco dovrebbero trovar spazio Caprari e il nuovo acquisto Rigoni. A centrocampo, squalificato Vieira, spazio dal 1' a Linetty con Ekdal e Jankto. In porta Audero, mentre in difesa Depaoli e Murru presidieranno le due fasce, mentre Colley affiancherà Murillo in mezzo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejón, Fabian, Younes; Mertens.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, Rigoni