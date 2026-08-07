Dove vedere Napoli-Celta Vigo in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 8 ago 2026 - 15:00

Napoli-Celta Vigo sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito i canali TV e le piattaforme streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Napoli-Celta Vigo con una VPN

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Napoli-Celta Vigo: sabato 8 agosto ore 21

Il Napoli affronta il Celta Vigo in un'amichevole estiva mentre entrambe le squadre completano la preparazione in vista della nuova stagione.

I partenopei stanno vivendo un'estate movimentata fuori dal campo. Romelu Lukaku sembra ormai ai margini del progetto, con il belga che ha disertato il ritiro di Castel di Sangro dopo gli impegni con la nazionale, e il club che cerca rinforzi offensivi come Gabriel Jesus dall'Arsenal.

Anche Kevin De Bruyne è al centro di voci di mercato. Il centrocampista belga, arrivato a Napoli da svincolato la scorsa estate, sta valutando il suo futuro in Italia con diversi club interessati a portarlo altrove.

Il Celta Vigo arriva a questa sfida con una novità importante tra i pali. Altay Bayindir, portiere turco proveniente dal Manchester United, ha completato il trasferimento in prestito al club galiziano con opzione di acquisto fissata a 4 milioni di euro, e potrebbe esordire proprio in questa occasione.

La squadra di Claudio Giraldez ha mostrato solidità nelle ultime uscite estive e arriva a questa partita con buone indicazioni dalla preparazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

Il Napoli arriva a questa amichevole con un bilancio di due vittorie consecutive dopo la sconfitta nella prima uscita stagionale. Nel precampionato la squadra di Allegri ha infatti aperto la stagione con una sconfitta contro l'Arezzo per 3-1, prima di due vittorie contro Carrarese (2-0) e Osasuna (2-1).

Il Celta Vigo è imbattuto nelle quattro uscite estive: nel precampionato i galiziani hanno pareggiato due volte, contro il Braga (2-2) e l'Academico Viseu (2-2), prima di tornare al successo contro lo Sporting Gijón (1-0) e infine contro il Sassuolo con un netto 4-1.





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