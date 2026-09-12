Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 13 set 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Napoli-Bologna è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Napoli-Bologna: domenica 13 settembre ore 18

Il Napoli ospita il Bologna al Diego Armando Maradona in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per gli azzurri di Massimiliano Allegri.

Tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League hanno messo sotto pressione la panchina del tecnico livornese, che cerca risposte urgenti contro un Bologna tutt'altro che in forma brillante.

Allegri deve fare i conti con un'emergenza infortuni pesante: oltre ai lungodegenti, il Napoli ha perso anche Alex Meret e Alisson Santos nella sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League.

Il Bologna arriva a Napoli con solo un punto nelle prime tre gare di Serie A, reduce dal pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. La squadra ospite dovrà fare a meno del tecnico Domenico Tedesco, squalificato, e di alcuni elementi chiave.

Per il Napoli questa partita assume un peso specifico notevole: un'altra sconfitta allungherebbe la striscia negativa a quattro ko e alimenterebbe ulteriormente le voci su un possibile cambio in panchina.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Bologna in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Napoli scende in campo con una rosa falcidiata dagli infortuni. Allegri non potrà contare su Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Scott McTominay, Giovane, Alex Meret e Alisson Santos. Il portiere Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe partire titolare, con Rafa Marin, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Leonardo Spinazzola in difesa; a centrocampo Zambo Anguissa, Lobotka e Vergara, mentre in attacco spazio a Hoejlund, Politano e Neres.

Il Bologna dovrà rinunciare a Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini per infortunio, mentre Domenico Tedesco siederà in tribuna per squalifica. La probabile formazione ospite prevede Skorupski in porta; Miranda, Theate, Heggem e Holm in difesa; Ferguson e Pobega a centrocampo; Odgaard-Cambiaghi-Bernarderschi a supporto di Piccoli in attacco. Aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Napoli ha raccolto una vittoria e 3 sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali. Gli azzurri vengono dalla sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal in Champions League, preceduta dai ko contro Inter (2-3) e Como (1-2) in Serie A. L'unica nota positiva risale alla vittoria contro il Genoa (0-2) nella prima giornata del torneo.

Il Bologna ha ottenuto 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime tre uscite in campionato. L'ultimo risultato è il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, mentre in precedenza i rossoblù avevano perso contro Atalanta (0-1) e Lazio (0-1).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 maggio 2026, quando il Bologna si impose per 3-2 al Maradona in Serie A. Negli ultimi cinque incontri ufficiali il Napoli conta 2 vittorie contro 2 del Bologna, con un pareggio; i partenopei hanno segnato 8 gol complessivi, gli ospiti 6. Va segnalato che nella Supercoppa del dicembre 2025 il Napoli si impose per 2-0.

Classifica













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