Dove vedere Napoli-Benevento in tv e streaming

Primo test amichevole per il Napoli, che affronta il Benevento a Dimaro: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Primo test amichevole della stagione 2019/2020 per il di Carlo Ancelotti, che sfida il del nuovo tecnico Pippo Inzaghi. Se i partenopei, ancora a raghi ridotti in attesa dell'arrivo di tutti i nazionali e di possibili ulteriori acquisti sul calciomercato, puntano a una stagione da protagonisti in e in Europa, i Sanniti vogliono ben figurare nel campionato di Serie B e sognano il ritorno nella massima Serie.

Gli azzurri hanno iniziato la preparazione precampionato il 6 luglio a Dimaro, e dopo i giallorossi affronteranno in amichevole in Val di Sole la Feralpisalò e la , prima di alzare l'asticella con una serie di impegni internazionali di alto profilo. In gruppo anche il nuovo acquisto Di Lorenzo, che potrebbe fare il suo debutto con la sua nuova squadra proprio nell'amichevole contro le Streghe.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-BENEVENTO

La partita amichevole Napoli-Benevento è in programma sabato 13 luglio alle ore 19.00 allo Stadio Comunale di Carciato, frazione di Dimaro.

DOVE VEDERE NAPOLI-BENEVENTO IN TV E STREAMING

Il test amichevole Napoli-Benevento sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport , numero 249 del satellite e 473 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BENEVENTO

Ancelotti dovrebbe affidarsi al 4-4-2. In attacco potrebbero trovar spazio dal 1' Inglese e Tutino, rientrati dopo le rispettive esperienze con e . Qualche dubbio a centrocampo, dove l'organico è al momento ridotto all'osso: sulle corsie laterali potrebbero agire Callejòn a destra e Younes a sinistra, con l'inedita coppia composta da Palmiero e Gaetano in mezzo al campo. In difesa, davanti a Karnezis, è probabile l'esordio dal 1' di Di Lorenzo sulla destra, con Ghoulam, annunciato in gran forma, a sinistra, e la coppia Maksimovic-Luperto al centro.

Inzaghi potrebbe optare per un 4-3-3: nel tridente offensivo, ai lati del bomber Coda, potrebbero agire Iemmello e l'ex Roberto Insigne. A centrocampo Del Pinto è il favorito per completare il reparto accanto a Viola e a Tello. Dietro Montipò agirà fra i pali, con linea a 4 di difesa composta da Maggio e Letizia sulle corsie laterali e da Volta e Caldirola al centro.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejòn, Palmiero, Gaetano, Younes; Inglese, Tutino.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Viola, Tello, Del Pinto; Iemmello, Coda, R. Insigne.