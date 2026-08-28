Dove vedere Monza-Udinese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 29 ago 2026 - 12:30 Stadio Brianteo

Monza-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intera Serie A 2026/27. Di seguito trovate il canale e le opzioni per seguire la partita in live streaming.

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Monza-Udinese: sabato 29 agosto ore 18:30

Il Monza ospita l'Udinese nella seconda giornata della Serie A 2026/26 che mette di fronte due squadre con ambizioni ben diversi. I brianzoli cercano punti pesanti per la salvezza, i friulani vogliono consolidare quanto di buono visto nella prima uscita contro il Como.

Per il Monza si tratta già di una partita da non sbagliare. La squadra di Ivan Juric ha esordito in campionato con una sconfitta per 4-1 contro l'Inter a San Siro, una partita in cui Gustavo Varela ha comunque fatto vedere le sue qualità segnando il gol del momentaneo pareggio. Il giovane attaccante portoghese, classe 2005, è già a tre reti in due gare ufficiali con la maglia biancorossa.

L'Udinese arriva a Monza dopo il pareggio per 1-1 contro il Como all'esordio stagionale. La squadra di Kosta Runjaic ha mostrato solidità difensiva e pericolosità sulle fasce, con Hassane Kamara protagonista del gol del vantaggio friulano con un preciso cucchiaio. Il Como ha poi pareggiato nella ripresa, ma i bianconeri hanno dimostrato di poter essere un avversario scomodo per chiunque.

Juric dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, mentre Runjaic non potrà contare su Christian Kabasele, ancora squalificato. La partita si preannuncia combattuta, con il Monza che ha bisogno di punti per non restare in fondo alla classifica.

Per sapere dove vedere Monza-Udinese in tv e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Monza di Ivan Juric deve fare i conti con diverse assenze. Matteo Pessina, Leonardo Colombo, Patrick Ciurria ed Ebenezer Akinsanmiro sono tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalificati tra le fila brianzole. Il probabile undici titolare vede Pizzignacco in porta, con Lucchesi, Carboni e Kouadio in difesa; Birindelli, Ondoa, Mout e Mangas a centrocampo; Colpani e Mota sulla trequarti a supporto di Varela.

Nell'Udinese di Kosta Runjaic mancano Giorgi Chakvetadze, Matteo Palma, Alessandro Zanoli e soprattutto Nicolò Zaniolo per infortunio. Christian Kabasele non sarà disponibile per squalifica. La formazione tipo dovrebbe essere Okoye tra i pali, con Abankwah, Solet e Goglichidze in difesa; Vojvoda, Karlstroem, Piotrowski e Kamara a centrocampo; Ekkelenkamp e Unai Gomez alle spalle di Keinan Davis.

Stato di forma

Il Monza ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-1 contro l'Inter in campionato. In precedenza, i brianzoli avevano battuto l'Avellino 3-0 in Coppa Italia e pareggiato 3-3 contro il Calcio Padova in amichevole. Nelle cinque gare considerate, il Monza ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13.

L'Udinese ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I friulani hanno esordito in Serie A con l'1-1 contro il Como, dopo aver vinto contro il Calcio Padova in Coppa Italia (1-0) e aver battuto sia il Nottingham Forest che il Barcellona in amichevole, entrambe per 1-0. L'unica sconfitta è arrivata contro il Trabzonspor. Nelle cinque gare, l'Udinese ha segnato 5 gol e ne ha concessi 2, mostrando una buona tenuta difensiva.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'11 maggio 2025, quando il Monza vinse 2-1 in casa dell'Udinese in Serie A. Nei cinque precedenti considerati, il Monza ha ottenuto due vittorie contro una dell'Udinese, con due pareggi. In totale sono stati segnati 9 gol, 5 per il Monza e 4 per l'Udinese. L'ultima sfida disputata in casa dei brianzoli, il 9 dicembre 2024, si concluse con una vittoria dell'Udinese per 2-1.

Classifica









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