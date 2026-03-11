Dove vedere Monza-Palermo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Chi verrà promosso direttamente in Serie A senza passare dai playoff tra Monza e Palermo?

Le due squadre, separate da soli tre punti in classifica dopo l'ultimo turno del campionato cadetto, si affrontano nel big-match della trentesima giornata di Serie B.

Su GOAL tutte le info di Monza-Palermo, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Monza-Palermo in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie B tra Monza e Palermo sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Un’ulteriore opzione per seguire il match in tv sarà rappresenta da Amazon Prime che proporrà la gara senza costi aggiuntivi e la necessità di sottoscrivere l’abbonamento con LaB Channel, ovvero il canale ufficiale della Lega B che è ospitato proprio dalla piattaforma.

Sarà possibile inoltre seguire l'incontro anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento. Monza-Palermo sarà trasmessa in streaming anche da LaBChannel e sull'app di OneFootball TV.

Come guardare ovunque con una VPN

Monza-Palermo: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Monza-Palermo, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si disputa sabato 14 marzo all'U-Power Stadium di Monza. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 17.15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Monza - Palermo Probabile formazione Panchina Allenatore P. Bianco Probabile formazione Panchina Allenatore F. Inzaghi

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Monza-Palermo

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Caso; Cutrone. Allenatore: Bianco.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

Forma

Partite tra le due squadre

MON Ultime 2 partite PAL 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Palermo 0 - 3 Monza

Monza 0 - 1 Palermo 3 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Classifica

Nel campionato di Serie B il Palermo è attualmente quarto con 57 punti, il Monza invece è secondo ma con soli tre punti in più rispetto ai rosanero. In mezzo c'è il Frosinone a 58 punti.