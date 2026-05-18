Dove vedere Monza-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Novanta minuti per inseguire la finale playoff di Serie B. Monza e Juve Stabia si affrontano all’U-Power Stadium nella semifinale di ritorno che vale l’accesso all’ultimo atto per la promozione in Serie A.
Dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata, i brianzoli partono con un piccolo vantaggio regolamentare: in caso di nuovo pareggio al termine dei 90 minuti sarebbe infatti il Monza a qualificarsi grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season.
La formazione lombarda, terza al termine del campionato, ha chiuso con ben 25 punti di vantaggio sui campani, arrivati invece settimi.
Gli ospiti saranno costretti a cercare la vittoria in trasferta per continuare a inseguire il sogno Serie A, mentre il Monza proverà a sfruttare il fattore campo e la maggiore esperienza per raggiungere la finale contro la vincente di Palermo-Catanzaro.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Monza-Juve Stabia in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Monza e Juve Stabia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per vedere Monza-Juve Stabia in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.
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Monza-Juve Stabia: ora di inizio
La gara fra Monza e Juve Stabia, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Monza
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. All. Bianco.
Probabile formazione Juve Stabia
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. All. Abate.