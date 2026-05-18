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Serie B
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U-Power Stadium
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Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Alessandro De Felice

Dove vedere Monza-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Monza
Juve Stabia
Monza vs Juve Stabia

Come guardare la partita di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Novanta minuti per inseguire la finale playoff di Serie B. Monza e Juve Stabia si affrontano all’U-Power Stadium nella semifinale di ritorno che vale l’accesso all’ultimo atto per la promozione in Serie A.

Dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata, i brianzoli partono con un piccolo vantaggio regolamentare: in caso di nuovo pareggio al termine dei 90 minuti sarebbe infatti il Monza a qualificarsi grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season.

La formazione lombarda, terza al termine del campionato, ha chiuso con ben 25 punti di vantaggio sui campani, arrivati invece settimi.

Gli ospiti saranno costretti a cercare la vittoria in trasferta per continuare a inseguire il sogno Serie A, mentre il Monza proverà a sfruttare il fattore campo e la maggiore esperienza per raggiungere la finale contro la vincente di Palermo-Catanzaro.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie B
Monza crest
Monza
MON
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV

Come guardare Monza-Juve Stabia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Monza e Juve Stabia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Monza-Juve Stabia in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Monza-Juve Stabia: ora di inizio

crest
Serie B - promotion - Fase finali
U-Power Stadium

La gara fra Monza e Juve Stabia, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà domenica 17 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Monza - Juve Stabia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Bianco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Abate

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Monza

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. All. Bianco.

Probabile formazione Juve Stabia

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. All. Abate.

Forma

MON
-Forma

Goal segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

MON

Ultime 3 partite

JUV

1

Vittoria

2

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/3
Entrambe le squadre a segno
3/3

Classifica

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