Dove vedere Monza-Avellino in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 14 ago 2026 - 14:45

Monza-Avellino sarà trasmessa in chiaro su 20, il canale Mediaset disponibile gratuitamente. Per seguire la partita in live streaming è possibile collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity.

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Monza-Avellino: venerdì 14 agosto ore 20:45

Il Monza apre la propria stagione ufficiale in Coppa Italia ospitando l'Avellino in un confronto tra due squadre che si ritrovano dopo i rispettivi percorsi nella Serie B della scorsa annata.

I brianzoli, reduci dalla promozione in Serie A, affrontano questo impegno di Coppa con la testa già rivolta al debutto in campionato. Ivan Juric guida il gruppo in una fase di preparazione ancora in corso, con diversi test amichevoli disputati nelle ultime settimane.

L'Avellino arriva a questo appuntamento con un preconsuntivo di risultati altalenanti nelle amichevoli estive. Alessandro Nesta, alla guida dei campani, sta costruendo la sua squadra in vista di una nuova stagione in cadetteria.

Tra le due formazioni i precedenti recenti parlano di equilibrio: negli ultimi due confronti di Serie B, ognuna delle due squadre ha vinto una volta, entrambe con il punteggio di 2-1.

La Coppa Italia offre al Monza la prima occasione per trovare ritmo e intensità agonistica prima che il campionato entri nel vivo. Per l'Avellino, invece, è un banco di prova contro un avversario di categoria superiore.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Monza-Avellino in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e dettagli sul canale.

Stato di forma

Il Monza ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I brianzoli hanno chiuso la scorsa stagione di Serie B con una sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro, per poi disputare una serie di amichevoli estive: da segnalare il successo per 4-2 sul Milan Futuro e il pareggio per 3-3 con il Calcio Padova.

L'Avellino ha vinto una sola delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro. Il dato più recente è la sconfitta per 1-1 nel risultato finale contro il Torino in amichevole, mentre in estate i campani hanno incassato sei reti dalla Lazio in un test estivo. L'unico successo nel periodo considerato risale al 1-0 sul Modena nell'ultima giornata di Serie B.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando il Monza si impose per 2-1 sull'Avellino in Serie B. Prima di quella gara, nella stessa stagione, era stato l'Avellino a vincere per 2-1 in casa propria il 12 settembre 2025, sempre in cadetteria. Nei cinque incontri disponibili, il bilancio complessivo sorride all'Avellino con tre vittorie contro due del Monza, con l'unico precedente in Coppa Italia che vide i campani imporsi per 1-0 nell'agosto del 2013.





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