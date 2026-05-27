Dove vedere Montenegro-Italia Under 17 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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L'avventura dell'Italia agli Europei Under 17 continua.
La seconda giornata del Gruppo B vede gli azzurrini affrontare il Montenegro, fermo a zero punti dopo l'esordio con sconfitta contro la Danimarca. Per la Nazionale del ct Daniele Franceschini, invece, 1-0 alla Francia e debutto coi fiocchi.
Di seguito tutte le info su Montenegro-Italia U17, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming.
Come guardare Montenegro-Italia Under 17 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Montenegro-Italia U17 sarà trasmessa in tv solo in differita su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), mentre risulterà visibile in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e utilizzando NordVPN.
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Montenegro-Italia Under 17: ora di inizio
Montenegro-Italia U17 si gioca venerdì 29 maggio 2026, alle ore 13:30, al Kalevi Keskstaadion di Tallin (in Estonia).
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Montenegro-Italia Under 17
MONTENEGRO UNDER 17 (4-2-3-1): Socic; Radomirovic, Uzunovski, Popovic, Markovic; Rakcevic, Vujovic; Djokaj, Causevic, Cukic; Vukoje. Ct. Kavaja.
ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Albini; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Casagrande, Perillo. Ct. Franceschini.