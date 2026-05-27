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Claudio D'Amato

Dove vedere Montenegro-Italia Under 17 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Campionato Europeo U17
Montenegro U17 vs Italia U17
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L'Italia Under 17 affronta Montenegro per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei di categoria: le info sulla partita, incluse formazioni, canale tv e copertura streaming.

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L'avventura dell'Italia agli Europei Under 17 continua.

La seconda giornata del Gruppo B vede gli azzurrini affrontare il Montenegro, fermo a zero punti dopo l'esordio con sconfitta contro la Danimarca. Per la Nazionale del ct Daniele Franceschini, invece, 1-0 alla Francia e debutto coi fiocchi.

Di seguito tutte le info su Montenegro-Italia U17, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Montenegro-Italia Under 17 in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Montenegro U17
MNE
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Italia U17
ITA

Montenegro-Italia U17 sarà trasmessa in tv solo in differita su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), mentre risulterà visibile in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Montenegro-Italia Under 17: ora di inizio

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Campionato Europeo U17 - grp. B

Montenegro-Italia U17 si gioca venerdì 29 maggio 2026, alle ore 13:30, al Kalevi Keskstaadion di Tallin (in Estonia).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Montenegro-Italia Under 17

MONTENEGRO UNDER 17 (4-2-3-1): Socic; Radomirovic, Uzunovski, Popovic, Markovic; Rakcevic, Vujovic; Djokaj, Causevic, Cukic; Vukoje. Ct. Kavaja.

ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Albini; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Casagrande, Perillo. Ct. Franceschini.

Forma

MNE
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ITA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

MNE

Ultime 2 partite

ITA

1

Vittoria

0

Pareggi

1

Vittoria

2

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica

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