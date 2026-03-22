Dove vedere Monopoli-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Si avvicina alla festa il Benevento, capolista nel girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Nel Monday Night, i giallorossi di Floro Flores saranno ospiti del Monopoli di Colombo, ottavo in classifica.
Per i sanniti in palio altri tre punti che potrebbero valere un ulteriore passo verso il ritorno in B, mentre i biancoverdi cercheranno di puntellare quella che è già una buona classifica.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Monopoli-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streamingMonopoli-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Mix e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Monopoli-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Monopoli-Benevento: ora di inizio
La gara fra Monopoli e Benevento, valida per la giornata numero 33 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 23 marzo, allo stadio Vito Simone Veneziani, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Monopoli
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Angileri; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall. All.Colombo.
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Talia, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores.