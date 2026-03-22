Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoMonopoli
team-logoBenevento
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Monopoli-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Monopoli e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Si avvicina alla festa il Benevento, capolista nel girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Nel Monday Night, i giallorossi di Floro Flores saranno ospiti del Monopoli di Colombo, ottavo in classifica.

Per i sanniti in palio altri tre punti che potrebbero valere un ulteriore passo verso il ritorno in B, mentre i biancoverdi cercheranno di puntellare quella che è già una buona classifica. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Monopoli-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

  Monopoli-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Mix e Sky Sport 252.

Serie C
Monopoli crest
Monopoli
MON
Benevento crest
Benevento
BEN

Sarà possibile seguire Monopoli-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Monopoli-Benevento: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Monopoli e Benevento, valida per la giornata numero 33 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 23 marzo, allo stadio Vito Simone Veneziani, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Monopoli

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini, Angileri; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall. All.Colombo.

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Talia, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores.

Forma

MON
-Forma

Goal segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

MON

Ultime 5 partite

BEN

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

6

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

Pubblicità