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Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Modena vs Juve Stabia
Modena
Juve Stabia

Al via i playoff di Serie B con il turno preliminare in gara unica: il Modena ospita la Juve Stabia per il primo incontro che vale le semifinali e la possibilità di lottare per la Serie A.

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Venezia e Frosinone sono state promosse in Serie A, ora all'appello manca una terza squadra. Terza squadra che arriverà al termine dei playoff, al via martedì con i turni preliminari con protagonisti i club che hanno concluso il campionato regolare di Serie B dal quinto all'ottavo posto.

Tra queste anche Modena e Juve Stabia, che danno il via ai playoff di Serie B nel quarto di finale in gara unica: di scena in casa dei Canarini, la sfida non avrà supplementari e rigori, ragion per cui in caso di pareggio al termine dei 90' passerà alla semifinale il team casalingo, mentre quello campano necessita di vicere per poter continuare a sognare la Serie A.

Martedì, dopo Modena-Juve Stabia, il turno preliminare vedrà in gioco anche Catanzaro-Avellino: in semifinale attendono le due vincitrici Monza e Palermo, ovvero le squadre che hanno chiuso il campionato rispettivamente al terzo e quarto posto della Serie B.

Come guardare Modena-Juve Stabia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Modena-Juve Stabia si può vedere in diretta tv e streaming, come di consueto, tramite il sito e l'app di DAZN, ma non solo.

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La Serie B 2025/2026, compresi i playoff, è visibile via tv e streaming anche con LaB Channel, servizio a pagamento disponibile su OneFootball.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Modena-Juve Stabia con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Modena-Juve Stabia: ora di inizio

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Serie B - promotion - Fase finali
Stadio Alberto Braglia

Notizie su Modena, Juve Stabia e probabili formazioni

Probabili formazioni Modena - Juve Stabia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Sottil

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Abate

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

MODENA (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz; Imputato, Wiafe, Arnaboldi, Pyythia, Cotali; Mendes, Gliozzi

JUVE STABIA (3-5-1-1): Boer; Diakite, Dalle Mura, Bellich; Ricciardi, Pierobon, Torrasi, Ciammaglichella, Mannini; Maistro; Gabrielloni

Forma di Modena e Juve Stabia

MOD
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Juve Stabia e Modena

MOD

Ultime 5 partite

JUV

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

13

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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