Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Venezia e Frosinone sono state promosse in Serie A, ora all'appello manca una terza squadra. Terza squadra che arriverà al termine dei playoff, al via martedì con i turni preliminari con protagonisti i club che hanno concluso il campionato regolare di Serie B dal quinto all'ottavo posto.

Tra queste anche Modena e Juve Stabia, che danno il via ai playoff di Serie B nel quarto di finale in gara unica: di scena in casa dei Canarini, la sfida non avrà supplementari e rigori, ragion per cui in caso di pareggio al termine dei 90' passerà alla semifinale il team casalingo, mentre quello campano necessita di vicere per poter continuare a sognare la Serie A.

Martedì, dopo Modena-Juve Stabia, il turno preliminare vedrà in gioco anche Catanzaro-Avellino: in semifinale attendono le due vincitrici Monza e Palermo, ovvero le squadre che hanno chiuso il campionato rispettivamente al terzo e quarto posto della Serie B.

Come guardare Modena-Juve Stabia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La Serie B 2025/2026, compresi i playoff, è visibile via tv e streaming anche con LaB Channel, servizio a pagamento disponibile su OneFootball.

Come guardarla all'estero con una VPN

Modena-Juve Stabia: ora di inizio

Serie B - promotion - Fase finali Stadio Alberto Braglia

Notizie su Modena, Juve Stabia e probabili formazioni

Probabili formazioni Modena - Juve Stabia Probabile formazione Panchina Allenatore A. Sottil Probabile formazione Panchina Allenatore I. Abate

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

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MODENA (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz; Imputato, Wiafe, Arnaboldi, Pyythia, Cotali; Mendes, Gliozzi

JUVE STABIA (3-5-1-1): Boer; Diakite, Dalle Mura, Bellich; Ricciardi, Pierobon, Torrasi, Ciammaglichella, Mannini; Maistro; Gabrielloni

Forma di Modena e Juve Stabia

Precedenti tra Juve Stabia e Modena