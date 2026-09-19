Dove vedere Modena-Empoli in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie B - Game Week 5 20 set 2026 - 13:30 Stadio Alberto Braglia

Modena-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Modena-Empoli: domenica 20 settembre ore 19:30

Modena e Empoli si affrontano allo Stadio Alberto Braglia in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di punti.

Il Modena di Daniele Galloppa arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. I canarini hanno alternato prestazioni convincenti a passi falsi inaspettati, raccogliendo risultati contrastanti nelle ultime settimane.

Anche l'Empoli, guidato da Guido Pagliuca, non attraversa un momento di forma brillante. I toscani hanno faticato a trovare continuità e arrivano a Modena con la necessità di invertire una tendenza negativa.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni ha una storia recente che alimenta l'interesse attorno alla partita. Le ultime stagioni hanno visto risultati equilibrati tra le due squadre, con nessuna delle due capace di imporsi con regolarità.

Per entrambe le panchine si tratta di una partita che può indirizzare il prosieguo della stagione. Tre punti darebbero slancio e fiducia, mentre un risultato negativo complicherebbe ulteriormente i piani.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Modena-Empoli in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Modena arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I canarini hanno battuto Cremonese per 3-0 in trasferta e Benevento per 2-1, prima di cedere ad Avellino per 1-0 e pareggiare 1-1 contro il Sudtirol nell'ultimo impegno di Serie B.

L'Empoli presenta un rendimento simile a livello di risultati, ma con qualche difficoltà in più. I toscani contano due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente in campionato è arrivata in casa del Carrarese per 1-0, mentre l'ultimo risultato è stata una sconfitta per 1-0 contro l'Arezzo.

Precedenti

Il confronto diretto più recente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando l'Empoli ospitava il Modena in Serie B: la partita terminò 0-0. Prima di quel pareggio, il Modena aveva battuto l'Empoli per 2-1 nel match casalingo del 24 ottobre 2025, sempre in Serie B. Considerando gli ultimi cinque precedenti, il bilancio complessivo vede due vittorie per il Modena, due per l'Empoli e un pareggio, con i gol totali che si dividono in maniera sostanzialmente equilibrata tra le due formazioni.

Classifica













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