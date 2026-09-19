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Serie B
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Stadio Alberto Braglia
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Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Modena-Empoli in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie B tra Modena e Empoli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 5
Stadio Alberto Braglia

Modena-Empoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Modena-Empoli: domenica 20 settembre ore 19:30

Modena e Empoli si affrontano allo Stadio Alberto Braglia in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa necessità di punti.

Il Modena di Daniele Galloppa arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. I canarini hanno alternato prestazioni convincenti a passi falsi inaspettati, raccogliendo risultati contrastanti nelle ultime settimane.

Anche l'Empoli, guidato da Guido Pagliuca, non attraversa un momento di forma brillante. I toscani hanno faticato a trovare continuità e arrivano a Modena con la necessità di invertire una tendenza negativa.

Lo scontro diretto tra queste due formazioni ha una storia recente che alimenta l'interesse attorno alla partita. Le ultime stagioni hanno visto risultati equilibrati tra le due squadre, con nessuna delle due capace di imporsi con regolarità.

Per entrambe le panchine si tratta di una partita che può indirizzare il prosieguo della stagione. Tre punti darebbero slancio e fiducia, mentre un risultato negativo complicherebbe ulteriormente i piani.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Modena-Empoli in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

MOD

MOD - Forma

VEN
S3-2
BEN
V1-2
CRE
V0-3
AVE
S0-1
SUD
D1-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
EMP

EMP - Forma

PIS
S1-1
CRE
V1-0
MAN
S3-1
CAR
V0-1
ARE
S0-1
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Modena arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I canarini hanno battuto Cremonese per 3-0 in trasferta e Benevento per 2-1, prima di cedere ad Avellino per 1-0 e pareggiare 1-1 contro il Sudtirol nell'ultimo impegno di Serie B.

L'Empoli presenta un rendimento simile a livello di risultati, ma con qualche difficoltà in più. I toscani contano due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente in campionato è arrivata in casa del Carrarese per 1-0, mentre l'ultimo risultato è stata una sconfitta per 1-0 contro l'Arezzo.

Precedenti

Testa a testa

ModenaPareggioEmpoli
1
2
2
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
0
Modena badge
Modena
MOD
0
FIN
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
2
Empoli badge
Empoli
EMP
1
FIN
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
0
Empoli badge
Empoli
EMP
0
FIN
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
2
Modena badge
Modena
MOD
1
FIN
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
2
Empoli badge
Empoli
EMP
3
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il confronto diretto più recente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando l'Empoli ospitava il Modena in Serie B: la partita terminò 0-0. Prima di quel pareggio, il Modena aveva battuto l'Empoli per 2-1 nel match casalingo del 24 ottobre 2025, sempre in Serie B. Considerando gli ultimi cinque precedenti, il bilancio complessivo vede due vittorie per il Modena, due per l'Empoli e un pareggio, con i gol totali che si dividono in maniera sostanzialmente equilibrata tra le due formazioni.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
532095+411
D
D
V
V
V
2
MantovaMantovaMAN
431083+510
V
D
V
V
3
SudtirolSudtirolSUD
422052+38
D
V
D
V
4
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
52215508
D
V
S
D
V
5
AvellinoAvellinoAVE
421163+37
D
V
V
S
6
ModenaModenaMOD
421163+37
D
S
V
V
7
CesenaCesenaCES
514076+17
D
D
D
V
D
8
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
421143+17
S
V
D
V
9
PisaPisaPIS
42026606
S
V
V
S
10
EmpoliEmpoliEMP
420234-16
S
V
S
V
11
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
420259-46
V
S
S
V
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
512276+15
D
V
D
S
S
13
BeneventoBeneventoBEN
51225505
D
V
S
D
S
14
LR VicenzaLR VicenzaLRV
412168-25
D
D
S
V
15
CremoneseCremoneseCRE
512257-25
D
D
V
S
S
16
Hellas VeronaHellas VeronaVER
411286+24
S
V
D
S
17
CatanzaroCatanzaroCAT
410347-33
V
S
S
S
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
512247-33
D
D
S
V
S
19
CarrareseCarrareseCAR
502325-32
D
S
S
D
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
401338-51
S
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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